Драйверы восстановления: технологические компании становятся одной из движущих сил восстановления Украины

Телекоммуникационным и ИТ-компаниям в условиях войны удается удержать непрерывность бизнес-процессов и производительность до 80-90% довоенного уровня. За год предприятиям двух отраслей удалось не только удержать постоянство доходов, но и нарастить объемы экспорта услуг. Информационно коммуникационные технологии стали мощной поддержкой военной экономики Украины. Это тот фактор, который существенно поможет быстрее отстроить полуразрушенную страну после войны.

Индустриальная история

Украинская tech-индустрия в 2022 году понесла миллиардные убытки. Всемирный банк в сотрудничестве с украинскими властями еще летом оценил убытки телекоммуникационного рынка Украины в космические $2,6 млрд. Участники рынка тоже признают огромные потери. Так, Vodafone Украина расходы, связанные с войной в течение февраля-сентября 2022 года, оценивала в 810 млн грн. А оценочная сумма инвестиций, необходимых для восстановления обследованных участков сети, на 10 декабря уже превышает 2 млрд грн. В свою очередь компания «Укртелеком» по состоянию на октябрь подсчитала, что потеряла из-за войны зданий и оборудования на 650 млн грн. В общей сложности сотни операторов интернета и связи недосчитались тысяч базовых станций, сотен километров кабеля и множество сетевого оборудования.

Но, несмотря на огромные убытки, информационно-коммуникационная индустрия продолжает получать устойчивые доходы в отличие от большинства других отраслей отечественной экономики. В частности, доход Vodafone Украина за 9 месяцев 2022 года уменьшился лишь на 1% против 2021-го. У Киевстара общий операционный доход за это время увеличился на 8%, а у lifecell — на 12%. Причем в Киевстаре доходы выросли как от услуг мобильной связи в целом, так и от услуг передачи данных в частности. Положительную динамику доходов компания также имеет в сегменте фиксированной связи.

ИТ-сектор в Украине за 10 месяцев 2022 тоже вырос в валюте на 10%. ИТ-индустрия является зрелой и зрелой и имеет большой потенциал для развития и восстановления страны. Более того, у этой отрасли есть все предпосылки стать основным драйвером восстановления Украины после окончания войны, уверяет исполнительный директор ассоциации IT Ukraine Константин Васюк .

ИТ-сектор в Украине за 10 месяцев 2022 тоже вырос в валюте на 10%. ИТ-индустрия является зрелой и зрелой и имеет большой потенциал для развития и восстановления страны.

Общие доходы технологической индустрии, как и в предыдущие годы, составляют сотен миллиардов гривен, большинство из которых — валютные поступления в бюджет страны. Война не убила tech-отрасль, она демонстрирует стойкость в разрушительном 2022 году. Флагманами индустрии остаются ИТ-услуги и мобильная связь.

Компании технологических отраслей во время войны стали не только образцом стабильности в отечественной экономике, но и средоточием устойчивого развития. Игроки сопредельных отраслей продолжают инвестировать в восстановление инфраструктуры и развитие бизнеса.

Основными направлениями инвестиций мобильных операторов являются повышение безотказности и работоспособности сети в экстремальных условиях, восстановление поврежденных и разрушенных объектов связи, восстановление сети на освобожденных территориях, расширение емкости в регионах, которые зарегистрировали больше новых абонентов, модернизация оборудования, развитие цифровых технологий.

Киевстар продолжает развитие сети 4G. В 2022 году построили 585 новых базовых станций 4G и еще почти 7 тыс. модернизировали для увеличения скорости передачи данных. В условиях блекаутов компания модернизирует аккумуляторное автономное питание, увеличивает количество генераторов. В то же время оператор фокусируется на развитии покрытия сети, в частности, с помощью технологии LTE900. За 9 месяцев 2022 года капитальные расходы Киевстар составили 3,5 млрд грн, большинство из них потратили на восстановление разрушенного и поврежденного оборудования, говорят в компании. В третьем квартале капитальные издержки выросли на 52,5% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Vodafone за 9 месяцев 2022 года инвестировал в инфраструктуру более 2 млрд. грн. За январь-сентябрь компания построила 147 новых базовых станций, вывела в эфир около 3000 базовых станций 4G и модернизировала 1422 3G-станции. Капитальные инвестиции мобильного оператора lifecell также превысили 2 млрд. грн. и тоже почти достигли довоенного уровня финансирования.

Телекоммуникационная компания "Укртелеком" продолжает реализовывать проекты по подключению пользователей к оптической сети. За 9 месяцев 2022 построено почти 5 тыс. км волоконно-оптических линий. База пользователей оптического Интернета компании выросла за год на 33%.

Украинские ИТ-компании даже в военных условиях смогли привлечь более $350 млн инвестиций, говорят в Минэкономики. Несмотря на войну, подавляющее большинство tech-компаний планируют и дальше продолжать инвестировать в экономику Украины.

Пути восстановления

Цифровая инфраструктура оказалась наиболее устойчивой и эффективной во время полномасштабной войны. Цифровизация станет одним из ключевых элементов успешного восстановления страны после войны. Вместе с глобальными технологическими компаниями, Украина создаст новую модель государственно-частного партнерства и первую в мире страну достоинства и технологий, отмечают в Украинской ассоциации операторов связи «Телас».

Операторы электронных коммуникаций теперь сосредотачиваются на цифровизации своей деятельности. Недавно созданный Киевстаром новый ИТ-бизнес Kyivstar.Tech направлен именно на развитие современных цифровых решений для миллионов клиентов оператора и внешнего рынка. Создание IT-компании является частью стратегии Киевстара по превращению в цифрового оператора. Приоритетом является диджитализация мобильных и фиксированных услуг, а также сервисы для B2B-клиентов.

Операторы электронных коммуникаций теперь сосредотачиваются на цифровизации своей деятельности.

Еще одной задачей стала модернизация и усовершенствование уже существующей инфраструктуры. К примеру, оператор связи «Датагруп-Volia» в условиях войны продолжает повышать надежность сети. Так, компания завершила первый этап модернизации, в который проинвестировано более 500 млн. грн. В его пределах построена сеть дополнительных резервных ссылок общей емкостью более 900 Гбит/с и установлено 200 единиц высокотехнологичного оборудования, что позволило повысить отказоустойчивость опорной сети более чем вдвое. Были разработаны и разработаны резервные маршруты трафика, оптимизированы схемы включений узлов связи, отработаны алгоритмы действий для резервирования электропитания.

К тому же компания построила новый, современный ЦОД в Украине вместимостью в 103 телекоммуникационных шкафа. Оборудование находится на 300 кв. м в полуподземном здании с самой современной охраной. Также компания построила коммерческое облачное хранилище в Европе – во Франкфурте-на-Майне.

"Датагруп-Volia" с начала войны сконцентрировала все свои усилия на поддержке и улучшении качества предоставления услуг связи по всей Украине. С 24 февраля нашими техническими специалистами ликвидировано более 60 тысяч аварий и повреждений на сети, большинство из которых напрямую связаны с боевыми действиями», - говорит Михаил Шелемба, СЕО «Датагруп-Volia».

По словам СЭО, специалисты компании работают в режиме 24/7, иногда рискуя жизнью, проводят ремонтные работы по возобновлению услуг в освобожденных городах. В частности, компания уже частично возобновила услуги для физических лиц в Херсоне и Изюме и полностью возобновила подключение новых абонентов там, где это возможно.

«В последние месяцы компания «Датагруп-Volia» сосредоточила свои усилия на программе по энергонезависимости сети. С этой целью компанией был сформирован парк из 500 генераторов мощностью от 5 кВт до 1 МВт и более 30 тысяч аккумуляторных батарей. Только с начала года на закупку подобного оборудования было израсходовано более 70 млн. грн. Общую мощность наших генераторов уже сейчас сравнима с работой небольшой электростанции», — подчеркивает Михаил Шелемба, СЕО «Датагруп-Volia».

Представители ИТ-сектора в наиболее востребованные и перспективные направления развития во время войны и после победы относят Military Tech и кибербезопасность. В этом убеждены, в частности, в ЕРАМ и других ведущих компаниях отрасли.

«В Украине неизбежно развитие направлений Military Tech и кибербезопасности. Ведь соседство со страной-агрессором потребует постоянного развития оборонных мощностей. Это приведет к существенному усилению цифровой компоненты оборонного комплекса страны», — уверен вице-президент, председатель «ЕРАМ Украина» Степан Митиш .

Перспективными для ИТ-индустрии специалисты считают также область электронных цифровых услуг и развертывание сети IoT, то есть промышленного интернета вещей.

Важным проектом в условиях атак на энергосистему является повышение автономности энергоснабжения площадок мобильных операторов, что повысит устойчивость сети и позволит предоставлять услуги связи даже во время блекаутов, говорят в компании Vodafone Украина. Непосредственно для компании комплементарными проектами является строительство магистральных сетей, восстановление розничных продаж гаджетов и девайсов для потребителей, инициативы ИТ-сферы по диджитализации и цифровизации населения Украины.

«Киевстар» тоже сосредотачивает усилия на восстановлении сети на деоккупированных территориях и повышении ее устойчивости в целом, а также на технологическом развитии сети. «В 2023 году будем продолжать развивать LTE-покрытия, в фокусе покрытия международных и национальных автомобильных дорог и увеличения емкости LTE с использованием новых диапазонов частот (2100 FDD, 2300 TDD, 2600 TDD). С учетом фокуса на быстрое восстановление поврежденных сетей будут развиваться проекты, связанные с общим развитием и использованием инфраструктуры, а также приходом в этот сегмент зарубежных инвесторов. Активно будут внедрять технологии передачи голоса VoLTE & VoWiFi, что позволит осуществить миграцию в новые технологии. В фиксированном ШПД – развитие технологий FTTB 1Gbps, GPON и FWA. Компания планирует инвестировать в CAPEX, в частности, в восстановление сети, покрытие LTE и впоследствии в технологию 5G», — рассказывает президент Киевстар Александр Комаров .

Ключевым фактором дальнейшего роста tech-индустрии в условиях военного времени становится синергия бизнеса с государством, отработка совместных механизмов и инициатив, позволяющих бизнесу максимально использовать свой потенциал, утверждают в ассоциации IT Ukraine.

Ольга Устинова, CEO Vodafone Украина, отмечает: «С начала полномасштабного нападения происходит очень тесное взаимодействие между операторами, государственным регулятором, профильным министерством, представителями местных властей. Это взаимодействие поможет в получении запчастей для ремонта сети, оборудования Starlink, генераторов и создаст возможности для подключения к источникам бесперебойного питания». Она добавляет, что к послевоенному восстановлению и развитию отрасли Vodafone фактически уже присоединился – компания подписала соответствующий меморандум по Минцифре.

В компании Киевстар подчеркивают настоятельную необходимость поддержать развитие отрасли от государства. В частности, для успешного развития телекоммуникационных сетей государство должно привлечь имеющиеся у него свободные полосы радиочастот в диапазоне 2300 МГц и 2600 МГц. Не менее важно также ускорение предоставления разрешений для запуска новых базовых станций. Следует ускорить процедуру землеотвода для строительства новых башен связи. Государство же сможет получать, как отмечает Александр Комаров, примерно 50 млн грн ежегодно рентных платежей за свободный частотный ресурс, а экономика страны — почти 2 млрд грн инвестиций в строительство новых базовых станций и волоконно-оптических линий.

«Украинцам нужна сила не только на поле боя. Бизнес — площадка, которая не принимает слабых. Если мы нуждаемся в зачислении нас в мировые цепочки поставок, то должны предлагать конкурентные решения. Даже сейчас. И украинская технологическая отрасль хорошо справляется с этой задачей», — резюмирует и направляет отрасль на новые свершения управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот .

Киевстар – ведущий оператор цифровых коммуникаций в Украине, обслуживающий более 24 млн абонентов мобильной связи. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и интернета, предлагает конвергентные решения, инновационные услуги Big Data, Cloud, киберзащитные сервисы, цифровое ТВ.

Стратегия Киевстар – превратиться в цифрового оператора. В приоритете – диджитализация мобильных и фиксированных услуг. В конце 2022 года Киевстар создал IT-компанию Kyivstar.Tech и положил начало новому инновационному бизнесу. Kyivstar.Tech сконцентрируется на развитии современных цифровых решений.

Киевстар продолжает развивать телекоммережу, инвестировать в обеспечение своих базовых станций мощными аккумуляторами и генераторами, а также восстанавливать сеть в деоккупированных городах. Капитальные инвестиции за 9 месяцев 2022 составили 3,5 млрд грн. За это время компания уплатила 8,1 млрд. грн. налогов и сборов.

Киевстар активно помогает стране преодолевать вызовы войны. В 2022 году компания перечислила благотворительным фондам 130 млн грн помощи, предоставила абонентам бесплатные услуги и бонусы на 577 млн грн, выделила 300 млн грн на восстановление цифровой инфраструктуры Украины. Также компания предоставляет бесплатный интернет для более 1450 бомбоубежищ и более 800 модульных домов для переселенцев.

"Датагруп-Volia" — всеукраинский оператор связи для бизнеса и дома, работающий на украинском рынке более 20 лет. Объединенная сеть компании «Датагруп-Volia» является одной из крупнейших в Украине и насчитывает более 34 тыс. км собственных волоконно-оптических линий. Компания предоставляет широкий спектр услуг для бизнеса, в частности, построение корпоративных сетей, интернет и телевидения, кибербезопасность и защиту от DDoS-атак, телефония и аутсорсинг контакт-центров, облачный сервис и услуги дата-центра. А также услуги для частных абонентов: высокоскоростной интернет, цифровое телевидение с доступом к более чем 150 популярнейшим украинским и зарубежным телеканалам и доступ к одному из крупнейших в Украине медиасервисов Volia TV, который насчитывает более 20 000 топовых фильмов, сериалов и ТВ-шоу от ведущих мировых и отечественных студий. В частности, Disney, Paramount, 20th Century Studios, DreamWorks, Pixar, Sony, Warner. Bross. Discovery и Film.ua.

Компания активно помогает ВСУ и пострадавшим от войны. С началом боевых действий "Датагруп-Volia" передала в ВСУ телекоммуникационное оборудование на $8 млн. Компания присоединилась к фандрейзинговой платформе UNITED 24 и перечислила туда первые 10 млн грн. Силами предприятия было подключено к бесплатному высокоскоростному интернету более 500 укрытий, школ и гуманитарных центров. Компания взяла на обеспечение 55 сирот войны до их совершеннолетия. По этой программе дети уже получили более 4 млн грн. Также «Датагруп-Volia» в сотрудничестве с БФ Frida Ukraine организовала ряд выездов врачей-волонтеров в прифронтовые города Украины, где они оказали помощь тысячам пострадавших и раздали десятки тысяч упаковок лекарств на сумму почти 3 млн грн.

Год основания холдинга: 2019

Год основания первой компании по холдингу: 2012

TECHIIA - tech-холдинг, который выводит лучшие украинские технологические решения на мировой рынок и развивает устойчивый бизнес. Объединяет более 10 компаний и проектов. Основные направления: инвестиции, киберспорт, ИТ-продукты, производство и дистрибуция мерча и аксессуаров, строительные технологии, каршеринг. Офисы TECHIIA работают в США, Кипре и Украине. Продукты и услуги компании пользуются в 80+ странах.

В 2020 году компания подписала меморандум с Министерством цифровой трансформации Украины о развитии ИТ, киберспорте и строительстве дата-центров в Украине. TECHIIA строит бизнес, соблюдая принципы устойчивого развития, поэтому в 2021 году холдинг стал участником Глобального договора ООН. В том же году компания получила отличие от ГД ООН за социальный проект «Выздоровай скорей!».

После 24 февраля 2022 все бизнесы TECHIIA разорвали соглашения с компаниями из РФ и РБ, а учредители холдинга Олег Крот и Юрий Лазебников запустили проект «Поддержка свободы Украины». В рамках проекта ВСУ получили от предпринимателей необходимые вещи более чем на $62 млн: $22 млн через ОО «Фонд Течение» и $40 млн от Олега Крота лично.

Холдинг не прекращал развитие, несмотря на войну. В 2022 году TECHIIA приобрела украинскую компанию «ПИК Групп» и на ее основе создала Aestech – производителя запатентованных стеклопакетов повышенной прочности. Украинское ноу-хау в индустрии строительных технологий Aestech представила в ноябре прошлого года на World Architecture Festival в Лиссабоне.

«ЭПАМ Украина» – крупнейшая IT-компания в Украине. Входит в состав мирового поставщика услуг по разработке программного обеспечения и цифровых платформ EPAM Systems, представленной более чем в 50 странах. Доходы международной EPAM Systems за три квартала 2022 года составили $3,59 млрд, прирост за год составил 35%.

В Украине ЭПАМ фокусируется на предоставлении услуг клиентам в таких отраслях как финансы, медиа, ритейл, туризм, медицина, энергетика и т.д. В украинской компании работают более 10 тысяч специалистов. ЭПАМ располагает офисами в 11 крупнейших городах страны. Приоритеты ЭПАМ — безопасность специалистов и сохранение операционной деятельности компании. В поддержку своей команды в Украине центральный офис EPAM Systems выделил $100 млн. Среди задач на 2023 год – сохранение людей и бизнеса, сосредоточение на производительности команды.

EPAM активно поддерживает украинцев, переселенцев, спасателей, учреждения здравоохранения и образования, помогает им преодолевать вызовы войны. Компания сотрудничает с 30 фондами оказания помощи соотечественникам, объем благотворительной помощи составляет 90 млн грн.

Vodafone — один из ведущих мобильных операторов Украины, обслуживающий примерно 16 млн абонентов и предоставляющий широкий спектр услуг, включая передачу данных, мобильную голосовую связь, фиксированный интернет и мобильное телевидение. Компания продолжает развивать новые направления бизнеса – Big Data, IoT подключение и другие. Ключевой показатель телеком-бизнеса – доход от одного абонента – ежегодно растет. За январь-сентябрь 2022 года прирост ARPU превысил 7%.

С началом полномасштабной войны Vodafone сосредоточился на трех важнейших принципах – поддержании работоспособности сети, безопасности сотрудников и помощи стране. Компания продолжает инвестировать в прошлогодних объемах. За три квартала 2022 года инвестиции в критическую инфраструктуру страны превысили 2 млрд. грн. Основные направления инвестиций — повышение работоспособности сети в экстремальных условиях, восстановление разрушенных обстрелами объектов связи, восстановление сети на деоккупированных территориях, расширение емкости в регионах, принявших наиболее новых абонентов.

Vodafone также помогает стране в военное время. Компания только за февраль-сентябрь предоставила бесплатные услуги на 1,15 млрд грн, а объем гуманитарной и прямой финансовой помощи стране по состоянию на конец сентября прошлого года составил 275 млн грн.