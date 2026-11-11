Потери врага по состоянию на 11 ноября 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 2580 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1722 сутки полномасштабной войны составляют 1 614 180 человек.

Потери России в войне на 11 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 11 ноября потеряла:

личного состава – около 1 614 180 (+2 580) человек;

танков – 12 468 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 25 706 (+10) ед;

артиллерийских систем – 52 231 (+73) ед;

РСЗО – 2 266 (+0) ед.;

средств ПВО – 1756 (+2) ед;

самолетов – 452 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+0) ед;

наземных робототехнических комплексов – 3122 (+5) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 604 910 (+1 559) ед;

крылатых ракет – 5 196 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 173 526 (+513) ед;

специальной техники – 4 894 (+2) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 11 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 14 Бандероль/Дань-Т и 130 враждебных БпЛА типа Shahed (72 из них – реактивные), Гербера, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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