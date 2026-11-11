Карта боевых действий в Украине на 11 ноября 2026 года

Продолжается 1722-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 ноября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 125 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 65 авиационных ударов, во время которых сбросил 222 управляемых авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8781 дрон-камикадзе и произвели 2653 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, из них 8 — с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Кореньок, Товстодубово, Уланово, Бачевск, Искрисковщина, Волфине, Шалыгино, Горки, Волковка, Заречье, Нескучное, Потаповка, Казачье, Бруски, Семейчино, Середина-Буда, Кучеров, Кучеровка; Красный Хутор Черниговской области. Авиаудара подвергся населенному пункту Кружок.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район скопления живой силы и техники, пункт управления БПЛА, три артиллерийских позиции и командно-наблюдательный пункт противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес шесть авиационных ударов, применив 11 КАБ, и произвел 41 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили семь атак противника в районе Тихого, в сторону населенных пунктов Чайковка, Охримовка, Волоховка, Николаевка, Бакшеевка и Малая Волчья.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не производил.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты проводили две атаки в сторону населенных пунктов Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил атаку в районе Николаевки.

На Краматорском направлении, по уточненной информации, оккупанты штурмовали один раз в сторону Голубовки.

На Константиновском направлении зафиксировано 15 атак. Захватчики вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Дружковки, Ильиновки, Николаяполья, Русиного Яра, Грузского и Свободного.

Одиннадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Доброполье, Васильевка, Сергеевка и Молодецкое.

На Александровском направлении враг дважды штурмовал в сторону Мирного и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты трижды атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественское и Долинское.

На Ореховском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Красного Колодца.

На Приднепровском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодняшний день.