Карта бойових дій в Україні на 11 листопада 2026 року

Триває 1722-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 11 листопада 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Учора противник завдав 65 авіаційних ударів, під час яких скинув 222 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 8781 дрон-камікадзе та здійснили 2653 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, з них 8 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Обстрілів з боку ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Уланове, Бачівськ, Іскрисківщина, Волфине, Шалигине, Гірки, Вовківка, Заріччя, Нескучне, Потапівка, Козаче, Бруски, Сімейчине, Середина-Буда, Кучерівка, Рогізне, Винторівка Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області. Авіаудару зазнав населений пункт Кружок.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район скупчення живої сили та техніки, пункт управління БпЛА, три артилерійські позиції та командно-спостережний пункт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав шести авіаційних ударів, застосувавши 11 КАБ, та здійснив 41 обстріл позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили сім атак противника в районі Тихого, у бік населених пунктів Чайківка, Охрімівка, Волохівка, Миколаївка, Бакшеївка та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти проводили дві атаки у бік населених пунктів Дружелюбівка та Лиман.

На Слов’янському напрямку противник здійснив атаку у районі Миколаївки.

На Краматорському напрямку, за уточненою інформацією, окупанти штурмували один раз в бік Голубівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 15 атак. Загарбники вели наступальні дії у районі населеного пункту Костянтинівка та у бік Дружківки, Іллінівки, Миколайпілля, Русиного Яру, Грузького та Вільного.

Одинадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Добропілля, Василівка, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку ворог двічі штурмував в бік Мирного та Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти тричі атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Різдвянка та Долинка.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Червоної Криниці.

На Придніпровському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Слава Україні!

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