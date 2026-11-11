Втрати ворога станом на 11 листопада 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 2 580 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1722 добу повномасштабної війни становлять 1 614 180 осіб.

Втрати Росії у війні на 11 листопада 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 11 листопада втратила:

особового складу – близько 1 614 180 (+2 580) осіб;

танків – 12 468 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 706 (+10) од.;

артилерійських систем – 52 231 (+73) од.;

РСЗВ – 2 266 (+0) од.;

засобів ППО – 1 756 (+2) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 122 (+5) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 604 910 (+1 559) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 173 526 (+513) од.;

спеціальної техніки – 4 894 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 11 листопада

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 14 Бандероль/Дань-Т та 130 ворожих БпЛА типу Shahed (72 із них - реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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