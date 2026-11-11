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Украина согласилась передать Польше технологии борьбы с дронами в обмен на два истребителя МиГ-29

переговоры
В правительстве Польши заявили о готовности Украины передать антидроновые технологии в обмен на два истребителя МиГ-29. Фото: Cezary Tomczyk/Facebook

Украина согласилась передать Польше технологии противодействия беспилотникам, которые помогут усилить защиту от воздушных угроз в обмен на два польских самолета МиГ-29.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, цитирует RMF24.

По его словам, Варшава рассматривает передачу Украине двух МиГ-29, а получит доступ к украинским беспилотным и антидроновым технологиям. Соглашение находится в стадии согласования последних деталей.

В настоящее время Томчик находится в Киеве вместе с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Польши генералом Каролем Домановским.

Для Польши интерес представляют прежде всего украинские технологии перехвата российских беспилотников, проверенные в реальных боевых условиях. Для Украины - дополнительные самолеты знакомого типа, не требующие переучивания пилотов.

Параллельно стороны обсуждают сотрудничество по противоракетной обороне, включая разработку средств перехвата баллистических ракет и создание в Польше центра обслуживания ракет PAC-3 для комплексов Patriot.

Эпопея с передачей Украине польских МиГов

Эта история имеет достаточно непростую предысторию. Еще в декабре 2025 года Польша предложила обменять свои старые МиГи на украинские военные разработки.

В конце прошлого года Минобороны и Генеральный штаб Войска Польского сообщали о планируемой передаче Украине части МиГ-29, которые остаются на вооружении Воздушных сил Польши.

Эти машины уже солидного возраста — в польской авиации они служат с 1989 года. Сейчас их заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор участвуют в миссиях. МиГи базируются на 22-й базе тактической авиации в Круле-Мальборске.

Тогда министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава   не будет передавать Украине обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Киев, мол, отказался делиться дроновыми технологиями.

Поэтому Варшава решила их постепенно утилизировать, но Украине не передавать.

После этого Косиняк-Камыш сообщил, что "этот вопрос не закрыт". Украина, мол, представила свои предложения по передаче Польши беспилотников в течение ближайших двух лет в обмен на получение истребителей и переговоры возобновились.

Автор:
Светлана Манько

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