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Передумали утилизировать: в Польше заявили, что Украина до сих пор заинтересована в обещанных МиГах

Владислав Косиняк-Камиш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш. Фото: Facebook/Władysław Kosiniak-Kamysz

Украина до сих пор заинтересована в получении польских истребителей МиГ-29, в обмен на которые представила предложения по украинским беспилотникам.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, "этот вопрос не закрыт". Украина, мол, представила свои предложения по передаче Польше беспилотников в течение ближайших двух лет в обмен на получение истребителей.

"Итак, эта возможность обмена реальна, но это должен быть обмен, а не просто передача из Польши. Мы здесь очень осторожны", — сказал Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что передача возможна только при условии двустороннего обмена.

Косиняк-Камыш также напомнил, что "врагом Польши является Россия, а не Украина".

"Врагом Польши является не Украина. Врагом Польши является Россия. Наши союзники — на Западе. Угроза происходит из Крыма. Польша должна оставаться единственной в вопросах безопасности, ведь разобщенная страна становится слабее, а поделена — беззащитной", — подчеркнул польский министр.

Передача Украине польских МиГов

В конце прошлого года Минобороны и Генеральный штаб Войска Польского сообщали о планируемой передаче Украине части МиГ-29, которые остаются на вооружении Воздушных сил Польши.

Эти машины уже солидного возраста — в польской авиации они служат с 1989 года. Сейчас их заменяют более современными самолетами, однако они до сих пор участвуют в миссиях. МиГи базируются на 22-й базе тактической авиации в Круле-Мальборске.

Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава   не будет передавать Украине обещанные самолеты МиГ-29, поскольку Киев, мол, отказался делиться дроновыми технологиями.

Поэтому Варшава решила их постепенно утилизировать, но Украине не передавать.

Автор:
Светлана Манько