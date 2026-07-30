Снижение цен на масличном рынке: соя, подсолнечник и рапс дешевеют в Украине и мире

Россия не прекращает обстрелы портовой инфраструктуры и гражданских судов. Из-за этого с 22 июля практически остановилось мероприятие судов в порты, что повлекло за собой резкое снижение экспортного спроса на рапс, сою и продукты их переработки. В результате переработчики снизили закупочные цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Электронная зерновая биржа Украины.

Ситуация на украинском рынке масличных

Закупочные цены на масличные культуры в Украине изменились так:

цены на рапс упали до 20000–21000 грн/т с доставкой на заводы;

цены на подсолнечник снизились с 32000–33000 грн/т до 27000–29000 грн/т с доставкой в августе;

цены на сою упали до 18 000–19 000 грн/т с доставкой, несмотря на малые запасы старого урожая.

Трейдеры и переработчики прорабатывают альтернативные пути экспорта через западную границу, однако рост логистических расходов продолжает оказывать давление на внутренние цены.

Мировой рынок ​ ​ ​

На мировом рынке снижение биржевых котировок на сою и рапс также оказывает давление на цены по мере увеличения предложения нового урожая. Благоприятная погода и осадки в США усиливают это давление.

Ноябрьские фьючерсы на сою на бирже в Чикаго за последние 7 дней упали на 4% до $437/т (+4,3% за месяц), потеряв рост предыдущих недель, вызванный закупками Китая. По данным отчета NASS , за неделю 20-26 июля в США количество посевов сои в хорошем или отличном состоянии уменьшилось на 3% до 63% (против 70% в прошлом году).

Импорт соевых бобов в Китай в июне 2026 года вырос по сравнению с маем на 15% — до рекордных для этого месяца 13,55 млн т (на 10,5% больше показателя июня 2025 года) за счет поставок из Бразилии.

Урожай сои в Бразилии в 2025/26 МГ достигнет 180 млн т по сравнению со 172,5 млн т в прошлом сезоне, а экспорт может вырасти до 115 млн т (против 103 млн т в прошлом сезоне). Мировой рынок будет достаточно насыщен предложениями сои и шротов, поэтому уменьшение поставок из Украины на 1–2 млн т не будет оказывать значительного влияния на мировые цены.

Напомним, в первой декаде по оккупационным ценам на подсолнечник в Украине снизились на 500-1000 грн за тонну — до 32000-33000 грн за тонну с доставкой на завод.