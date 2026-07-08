Цены на подсолнечник в Украине резко снизились

Закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю снизились на 500-1 000 грн за тонну — до 32 000-33 000 грн за тонну с доставкой на завод. На рынок оказывают давление низкое предложение в конце сезона, остановка части заводов и подготовка отдельных предприятий к переработке рапса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение GrainTrade.

По данным аналитиков, из-за низкого предложения подсолнечника в Украине часть перерабатывающих предприятий остановилась. В то же время, заводы, которые могут работать с рапсом, начинают готовиться к его приему. Это снижает спрос на подсолнечник и оказывает влияние на закупочные цены.

Цены 32 000-33 000 грн за тонну указаны для подсолнечника с маслом 50% и с доставкой на завод.

Экспортные цены спроса на подсолнечное масло остаются высокими - 1330-1345 долларов за тонну с доставкой в порты. В то же время, цены предложения украинского подсолнечного масла выросли до 1 370-1 385 долларов за тонну FOB.

Это выше цен на российское подсолнечное масло, которые составляют около 1 300 долларов за тонну FOB и аргентинское — 1 270-1 300 долларов за тонну FOB.

Дополнительное давление на рынок создает погода. Невысокие температуры и прогнозируемые осадки в Украине и России улучшают потенциал нового урожая подсолнечника. Это снижает спрос на поставки подсолнечного масла из старого урожая.

В ЕС жара ухудшает потенциал урожая яровых культур. В то же время прогноз производства подсолнечника пока сохраняется на уровне 9,6-10,2 млн. тонн. Это на 1,2-1,7 млн. тонн больше, чем в предыдущем сезоне, благодаря расширению посевных площадей.