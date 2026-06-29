Жара в ЕС снижает урожайность и провоцирует рост цен на зерно

Волна экстремальной жары, охватившая значительную часть Европы, повлекла более 1300 смертей и негативно влияет на аграрный сектор ЕС. Больше всего пострадала Франция, где снижается урожайность зерновых культур из-за аномально высоких температур и засухи.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Зерновая электронная биржа".

Что происходит с урожаем

Вторая волна экстремальной жары, охватившая ряд стран Европы, в частности, Францию, Испанию и Великобританию, уже привела к человеческим жертвам и продолжает негативно влиять на аграрный сектор. Наибольшее влияние ощущает Франция - один из ключевых производителей зерна в ЕС, где ухудшается состояние посевов яровых культур.

С 21 июня в европейских странах зафиксировано более 1300 смертей, связанных с рекордно высокими температурами, достигавшими 36–45 °C и охвативших значительную часть континента.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебреесус заявил в сети X, что Европа является самым быстрорастущим континентом в мире, а темпы потепления здесь вдвое превышают среднемировые. По его словам, около 150 миллионов человек находятся в условиях экстремальной жары, фиксируются смертельные случаи, закрываются школы, а энергосистемы работают на грани возможностей. Он связал ситуацию с изменением климата и глобальным потеплением.

Дополнительным фактором усиления жары называют явление Эль-Ниньо, которое, по прогнозам, может стать одним из самых сильных в истории. Наибольший удар потерпела Франция, что особенно критично после предыдущего периода весенней жары.

Аномально высокие температуры ускоряют созревание урожая, однако существенно снижают урожайность озимых культур. По данным государственного агентства FranceAgriMer, по состоянию на 22 июня французские фермеры значительно опережают средние многолетние темпы уборки урожая, однако это не компенсирует потери. В частности, обмолочено 7% посевов мягкой озимой пшеницы (против 1% в среднем за пять лет), 19% твердой пшеницы, 42% озимого ячменя и 7% ярового ячменя.

В то же время в течение 14-21 июня ухудшилось состояние зерновых культур. Доля посевов мягкой озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии снизилась до 74% (против 76% неделей ранее и 68% в прошлом году). Подобная динамика зафиксирована и для других культур: озимого ячменя – до 71%, твердой пшеницы – до 58%, кукурузы – до 76%.

Следствием погодных аномалий явился и рост цен на аграрных рынках. В Париже котировки кукурузы на бирже Euronext за неделю выросли на 7,3% - до 228,25 €/т (259,8 $/т). Также повысились физические цены на яровой ячмень во Франции, которые на 15–20 €/т превышают стоимость озимого фуражного ячменя нового урожая.

В ближайшие дни на территории Франции прогнозируются осадки, однако они будут локальными и недостаточно интенсивными, чтобы существенно изменить ситуацию. В конце недели синоптики ожидают новую волну жары с температурами до 30–35 °C.

Напомним, цены на украинский рапс старого урожая выросли до $560–570 за тонну на условиях СРТ-порт из-за высокого спроса на экспортном рынке, несмотря на замедление торговли в направлении портов.