Урожай зерновых и масличных в Украине может превысить 83 млн тонн: какой объем пойдет на экспорт

Украинская зерновая ассоциация (УЗА) прогнозирует урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2026 году на уровне 83,6 млн. тонн. Для сравнения, по оценке экспертов ассоциации, в 2025 году аналогичный сбор составил 80 млн. тонн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗА.

При достижении таких объемов, объем экспорта в новом маркетинговом сезоне 2026/2027 годов потенциально может составить 50,8 млн тонн, тогда как оценка отгрузок на текущий сезон зафиксирована на уровне 42,3 млн тонн.

Этот оптимистический сценарий развития событий будет возможен только в случае, если не ухудшатся логистические условия в Украине из-за постоянных бомбардировок транспортной инфраструктуры и объектов энергетики. Невозможность вывоза значительных объемов выращенной агропродукции из-за блокирования или разрушения дорог негативно влияет на украинских производителей, ухудшает ценовую ситуацию на внутреннем рынке, а также наносит удар платежному балансу и общему состоянию экономики страны.

Показатели сбора и экспортные возможности по отдельным культурам в 2026 году по прогнозам УЗА выглядят следующим образом:

урожай пшеницы ожидается на уровне 22,8 млн. тонн против 22,5 млн. тонн в 2025 году, а потенциальный экспорт в сезоне 2025/2026 годов оценивают в 17 млн. тонн;

ожидается на уровне 22,8 млн. тонн против 22,5 млн. тонн в 2025 году, а потенциальный экспорт в сезоне 2025/2026 годов оценивают в 17 млн. тонн; сбор ячменя составит 5,2 млн. тонн против 4,9 млн. тонн в 2025 году, при этом вероятный экспорт может достигнуть около 2,2 млн. тонн;

составит 5,2 млн. тонн против 4,9 млн. тонн в 2025 году, при этом вероятный экспорт может достигнуть около 2,2 млн. тонн; урожай кукурузы благодаря благоприятным погодным условиям прогнозируют в размере 32,1 млн. тонн против 31,1 млн. тонн в прошлом году, а ее потенциальный экспорт в условиях свободной логистики может достичь 27 млн. тонн;

благодаря благоприятным погодным условиям прогнозируют в размере 32,1 млн. тонн против 31,1 млн. тонн в прошлом году, а ее потенциальный экспорт в условиях свободной логистики может достичь 27 млн. тонн; сбор подсолнечника ожидается на уровне 13,3 млн. тонн по сравнению с 11,1 млн. тонн в 2025 году, причем почти весь объем в количестве 13,5 млн. тонн будет переработан внутри страны, а экспорт семян составит не более 50 тыс. тонн;

ожидается на уровне 13,3 млн. тонн по сравнению с 11,1 млн. тонн в 2025 году, причем почти весь объем в количестве 13,5 млн. тонн будет переработан внутри страны, а экспорт семян составит не более 50 тыс. тонн; урожай рапса может составить 3,4 млн. тонн против 3,2 млн. тонн в 2025 году, из которых на внешние рынки отправят 1,9 млн. тонн, а остальные пустят на внутреннюю переработку;

может составить 3,4 млн. тонн против 3,2 млн. тонн в 2025 году, из которых на внешние рынки отправят 1,9 млн. тонн, а остальные пустят на внутреннюю переработку; сбор сои прогнозируют на уровне 4,9 млн. тонн по сравнению с 5 млн. тонн в прошлом году, ее экспортный потенциал оценивают в 2,3 млн. тонн, тогда как другая часть семян останется в Украине из-за законодательных ограничений, которые затрудняют вывоз этой культуры и рапса.

Ранее заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий во время форума "Хлебная индустрия 2026" заявил, что в странские аграрии в 2026 году соберут около 60,4 млн. тонн зерновых .