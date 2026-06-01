Врожай зернових та олійних в Україні може перевищити 83 млн тонн: який обсяг піде на експорт

Українська зернова асоціація (УЗА) прогнозує врожай зернових та олійних культур в Україні у 2026 році на рівні 83,6 млн тонн. Для порівняння, за оцінкою експертів асоціації, у 2025 році аналогічний збір склав 80 млн тонн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗА.

За умови досягнення таких обсягів, обсяг експорту в новому маркетинговому сезоні 2026/2027 років потенційно може скласти 50,8 млн тонн, тоді як оцінка відвантажень на поточний сезон зафіксована на рівні 42,3 млн тонн.

Цей оптимістичний сценарій розвитку подій буде можливим лише у випадку, якщо не погіршаться логістичні умови в Україні через постійні бомбардування транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики. Неможливість вивезення значних обсягів вирощеної агропродукції через блокування чи руйнування шляхів негативно впливає на українських виробників, погіршує цінову ситуацію на внутрішньому ринку, а також завдає удару платіжному балансу та загальному стану економіки країни.

Показники збору та експортні можливості по окремих культурах у 2026 році за прогнозами УЗА виглядають так:

врожай пшениці очікується на рівні 22,8 млн тонн проти 22,5 млн тонн у 2025 році, а потенційний експорт у сезоні 2025/2026 років оцінюють у 17 млн тонн;

очікується на рівні 22,8 млн тонн проти 22,5 млн тонн у 2025 році, а потенційний експорт у сезоні 2025/2026 років оцінюють у 17 млн тонн; збір ячменю складе 5,2 млн тонн проти 4,9 млн тонн у 2025 році, при цьому ймовірний експорт може досягти близько 2,2 млн тонн;

складе 5,2 млн тонн проти 4,9 млн тонн у 2025 році, при цьому ймовірний експорт може досягти близько 2,2 млн тонн; врожай кукурудзи завдяки сприятливим погодним умовам прогнозують у розмірі 32,1 млн тонн проти 31,1 млн тонн торік, а її потенційний експорт за умов вільної логістики може сягнути 27 млн тонн;

завдяки сприятливим погодним умовам прогнозують у розмірі 32,1 млн тонн проти 31,1 млн тонн торік, а її потенційний експорт за умов вільної логістики може сягнути 27 млн тонн; збір соняшнику очікується на рівні 13,3 млн тонн порівняно з 11,1 млн тонн у 2025 році, причому майже весь обсяг у кількості 13,5 млн тонн буде перероблено всередині країни, а експорт насіння складе не більше 50 тис. тонн;

очікується на рівні 13,3 млн тонн порівняно з 11,1 млн тонн у 2025 році, причому майже весь обсяг у кількості 13,5 млн тонн буде перероблено всередині країни, а експорт насіння складе не більше 50 тис. тонн; врожай ріпаку може скласти 3,4 млн тонн проти 3,2 млн тонн у 2025 році, з яких на зовнішні ринки відправлять 1,9 млн тонн, а решту пустять на внутрішню переробку;

може скласти 3,4 млн тонн проти 3,2 млн тонн у 2025 році, з яких на зовнішні ринки відправлять 1,9 млн тонн, а решту пустять на внутрішню переробку; збір сої прогнозують на рівні 4,9 млн тонн порівняно з 5 млн тонн у минулому році, її експортний потенціал оцінюють у 2,3 млн тонн, тоді як інша частина насіння залишиться в Україні через законодавчі обмеження, які ускладнюють вивезення цієї культури та ріпаку.

Раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький під час форуму "Хлібна індустрія 2026" заявив, що українські аграрії у 2026 році зберуть близько 60,4 млн тонн зернових.