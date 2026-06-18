Криза молочної галузі: низький попит на масло та ріст імпорту тиснуть на українських фермерів

Молочна галузь України функціонує в умовах низького зовнішнього попиту на вершкове масло. Через це закупівельні ціни на молоко залишаються низькими, а фінансовий стан більшості виробників погіршується.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Прибуток отримують переважно великі господарства, які раніше інвестували в розвиток молочного напряму. Значна частина аграріїв вже тривалий час працює зі збитками. Серед переробників стабільними залишаються виробники цільномолочної продукції, водночас на ринок сирів додатково тисне зростання імпорту.

На ринку спостерігається надлишок молочної сировини. Попри збільшення обсягів переробки, експорт більшості молочних продуктів за січень–травень скоротився: масла — удвічі, а сухого молока, сирів, казеїну та сироватки — на 8–13%.

Однак імпорт товарів продовжує зростати: постачання сирів збільшилися на 12%, а свіжих молочних продуктів — на 20%.

Зазначається, що передумов для швидкого покращення ситуації на ринку немає. Погодні умови влітку можуть змінити баланс попиту та пропозиції молока.

Падіння попиту на масло і сири

Наразі українські виробники вершкового масла втрачають позиції на зовнішньому ринку. Імпортна продукція в українських магазинах часто коштує дешевше за вітчизняну, що змушує місцеві заводи скорочувати реалізацію. Прибуток отримують переважно підприємства, які закуповують дешевшу сировину. Водночас виробники фасованого масла змушені залучати покупців постійними маркетинговими акціями та знижками.

Крім того обсяги виробництва традиційних твердих сирів наразі є нижчими порівняно з аналогічними показниками минулого року. За прогнозами профільних експертів, у червні суттєвих цінових коливань на внутрішньому ринку сирів не передбачається, хоча ефективний збут і реалізація готової продукції залишаються ключовим викликом для всієї молочної галузі.