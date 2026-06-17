Європейський імпорт тисне на українських виробників вершкового масла

Вітчизняні виробники вершкового масла втрачають позиції на зовнішньому ринку. Імпортна продукція в українських магазинах часто коштує дешевше за вітчизняну, що змушує місцеві заводи скорочувати реалізацію продукції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Прибуток отримують переважно ті підприємства, які закуповують дешевшу сировину, а виробники фасованого масла змушені залучати покупців постійними маркетинговими акціями та знижками.

Головним чинником тиску на внутрішній та європейський ринки є продукція з Польщі. Оскільки ціни в Європейському Союзі знизилися, українські компанії втратили колишні експортні можливості, через що обсяги продажів за кордон постійно падають.

Зараз внутрішній український ринок є більш вигідним для збуту, ніж експорт. Через це частина переробних заводів не поспішає продавати готові запаси та очікує на підвищення цін.

Паралельно в Україні фіксують зростання імпорту фасованого масла з країн Європи. Імпортні товари мають конкурентну вартість, тому європейське масло в українських магазинах часто коштує дешевше за продукцію місцевих торгових марок, навіть коли на українські товари діють знижки.

Раніше повідомлялося, що український ринок вершкового масла опинився у складній ситуації через падіння попиту на зовнішніх ринках та перенасичення внутрішнього.