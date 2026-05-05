Виробники масла в Україні зазнають збитків через перенасичення ринку

Український ринок вершкового масла опинився у складній ситуації через падіння попиту на зовнішніх ринках та перенасичення внутрішнього. Високі обсяги виробництва та зниження експортних цін створюють значний тиск на виробників і роблять цей сегмент дедалі менш рентабельним.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnfagro.

Чому масло дешевшає і що буде далі?

Попри відносно стабільну ситуацію в сегменті білкових молочних продуктів, саме виробництво масла суттєво погіршує загальну економіку галузі. Через продаж великими партіями цей напрям дедалі частіше стає збитковим. Додатковим фактором тиску стало попереднє зростання закупівельних цін на молоко, що підвищило витрати переробників.

На зовнішніх ринках попит на українське масло знизився. Основні імпортери скоротили закупівлі, віддаючи перевагу дешевшим альтернативам, що обмежує експортні можливості. Водночас лише окремі ринки залишаються доступними для невеликих партій продукції за зниженими або конкурентними цінами.

Внутрішній ринок також не здатен повністю поглинути надлишкові обсяги. Оптові ціни залишаються на рівні, який не забезпечує рентабельності виробництва. У відповідь компанії активізують продажі через акційні пропозиції або частково переходять на виробництво альтернативної продукції з високою жирністю, однак це не вирішує проблему накопичення запасів.

Обсяги непроданого масла продовжують зростати. Виробництво перевищує як експорт, так і внутрішнє споживання, що призводить до накопичення продукції на складах і «заморожування» оборотних коштів підприємств. Ситуацію ускладнює й наближення сезону традиційного збільшення виробництва.

За відсутності позитивних змін на зовнішніх ринках виробникам, ймовірно, доведеться й надалі знижувати ціни як на експорті, так і всередині країни. При цьому перспективи альтернативних продуктів, зокрема спредів і комбінованих жирових сумішей, також залишаються обмеженими, оскільки дешевше масло знижує інтерес споживачів до замінників.

У результаті ринок вершкового масла залишається під значним тиском, а перспективи його стабілізації наразі виглядають невизначеними.

Нагадаємо, за першу половину квітня обсяги експорту української молочної продукції впали на 9,1% порівняно з березнем. Загальна вартість зовнішньої торгівлі в цьому сегменті за вказаний період склала $23,2 млн. Це на 6,1% менше, ніж у березні поточного року.