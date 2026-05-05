Продаж Ocean Plaza та санкційних активів: уряд планує залучити від приватизації 13 млрд грн

Уряд визначив фінансові орієнтири для приватизаційного процесу на поточний рік. Очікуваний обсяг надходжень від продажу державних об'єктів становить близько 13 млрд грн. З цієї суми 10 млрд грн мають забезпечити об'єкти великої приватизації, а 3 млрд грн — малий бізнес та майно.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Велика приватизація та санкційні активи

Ключовим об'єктом великої приватизації у 2026 році стане торговельно-розважальний центр Ocean Plaza. Цей актив раніше належав підсанкційним російським бізнесменам Аркадію та Ігорю Ротенбергам та був переданий у власність держави згідно із законом "Про санкції".

Наразі триває підготовка об'єкта до зміни власника. Держава планує виставити ТРЦ на відкритий аукціон у третьому кварталі 2026 року. Орієнтовна ринкова вартість об'єкта становить близько $100 млн.

Результати малої приватизації

За словами Свириденко, процес малої приватизації триває безперервно та вже демонструє стабільну динаміку. За підсумками перших місяців року до бюджету надійшло понад 1 млрд грн. Це дозволило виконати значну частину річного плану в цьому сегменті. Продаж підготовлених активів продовжується за графіком.

Цільове використання коштів

Усі фінансові ресурси, отримані від реалізації санкційних активів, мають чітке призначення. Гроші спрямовуються до спеціального фонду відновлення. Ці кошти використовують для:

відбудови зруйнованої інфраструктури країни;

надання підтримки громадянам, які постраждали внаслідок бойових дій.

