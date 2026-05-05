Продажа Ocean Plaza и санкционных активов: правительство планирует привлечь от приватизации 13 млрд. грн.

Правительство определило финансовые ориентиры для приватизационного процесса на текущий год. Ожидаемый объем поступлений от продажи государственных объектов составляет около 13 млрд грн. Из этой суммы 10 млрд грн должны обеспечить объекты крупной приватизации, а 3 млрд грн малый бизнес и имущество.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

Большая приватизация и санкционные активы

Ключевым объектом крупной приватизации в 2026 году станет торгово-развлекательный центр Ocean Plaza. Этот актив ранее принадлежал подсанкционным российским бизнесменам Аркадию и Игорю Ротенбергам и был передан в собственность государства по закону "О санкциях".

В настоящее время идет подготовка объекта к смене собственника. Государство планирует выставить ТРЦ на открытый аукцион в третьем квартале 2026 года. Примерная рыночная стоимость объекта составляет около $100 млн.

Результаты малой приватизации

По словам Свириденко, процесс малой приватизации продолжается непрерывно и уже показывает стабильную динамику. По итогам первых месяцев года в бюджет поступило более 1 млрд. грн. Это позволило выполнить существенную часть годового плана в этом сегменте. Продажа подготовленных активов продолжается по графику.

Целевое использование средств

Все денежные ресурсы, полученные от реализации санкционных активов, имеют четкое назначение. Деньги направляются в специальный фонд восстановления. Эти средства используются для:

восстановление разрушенной инфраструктуры страны;

оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате боевых действий.

