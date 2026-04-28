Одесский припортовый завод и ТРЦ Ocean Plaza: по какой цене выставляют на продажу самые большие объекты приватизации

приватизация
ФГИ планирует продажу крупнейших объектов приватизации

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизацию АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по начальной цене примерно $106 млн в июле-августе этого года, ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве за примерно $100 млн — в сентябре-октябре и ООО "Николаевский глиноземный завод" (МГЗ) за приблизительно $106 млн.

Как пишет Delo.ua, сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Наталуха, передает "Интерфакс-Украина".

Он представил соответствующий план-график приватизации крупнейших объектов.

Также ФГИ рассчитывает на продажу в августе-сентябре ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" примерно за $38 млн.

Кроме того, на июнь-июль этого года запланирована приватизация:

  • АО "Сумыхимпром" с начальной ценой примерно $24 млн,
  • ООО "Мотордеталь-Конотоп",
  • ООО "Глуховский карьер кварцитов".

К концу этого года-начало следующего планируют выставить на продажу "Индар" по начальной цене примерно $24 млн.

Заметим, что более тысячи объектов, выставленных на приватизацию в Украине, лишь четверть имеет реальную рыночную ценность. Среди 19 объектов крупной приватизации более половины признаны бесперспективными из-за долгов, превышающих стоимость активов.

Наталуха напомнил, что МОС, ТРЦ Ocean Plaza, "Демуринский ГОК", "Мотордеталь-Конотоп", "Глуховский карьер кварцитов" – это санкционные активы, переданные государству по решению Высшего антикоррупционного суда.

Глава ФГИ сообщил, что с заинтересованными покупателями ОПЗ подписаны четыре соглашения о неразглашении для ознакомления с финансовой и производственной информацией предприятия, а также ведутся предварительные переговоры с потенциальными инвесторами Ocean Plaza.

Напомним, предыдущий   аукцион по продаже Одесского припортового завода , который был запланирован на 25 ноября 2025 г. не состоялся из-за отсутствия участников.

Ранее о своих намерениях принять участие в этих торгах сообщал   агрохолдинг Kernel . Также о   намерения купить ОПЗ   заявляла компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг".

Автор:
Светлана Манько