Одесский припортовый завод и ТРЦ Ocean Plaza: по какой цене выставляют на продажу самые большие объекты приватизации

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизацию АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по начальной цене примерно $106 млн в июле-августе этого года, ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве за примерно $100 млн — в сентябре-октябре и ООО "Николаевский глиноземный завод" (МГЗ) за приблизительно $106 млн.

Как пишет Delo.ua, сообщил председатель ФГИУ Дмитрий Наталуха, передает "Интерфакс-Украина".

Он представил соответствующий план-график приватизации крупнейших объектов.

Также ФГИ рассчитывает на продажу в августе-сентябре ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" примерно за $38 млн.

Кроме того, на июнь-июль этого года запланирована приватизация:

АО "Сумыхимпром" с начальной ценой примерно $24 млн,

ООО "Мотордеталь-Конотоп",

ООО "Глуховский карьер кварцитов".

К концу этого года-начало следующего планируют выставить на продажу "Индар" по начальной цене примерно $24 млн.

Заметим, что более тысячи объектов, выставленных на приватизацию в Украине, лишь четверть имеет реальную рыночную ценность. Среди 19 объектов крупной приватизации более половины признаны бесперспективными из-за долгов, превышающих стоимость активов.

Наталуха напомнил, что МОС, ТРЦ Ocean Plaza, "Демуринский ГОК", "Мотордеталь-Конотоп", "Глуховский карьер кварцитов" – это санкционные активы, переданные государству по решению Высшего антикоррупционного суда.

Глава ФГИ сообщил, что с заинтересованными покупателями ОПЗ подписаны четыре соглашения о неразглашении для ознакомления с финансовой и производственной информацией предприятия, а также ведутся предварительные переговоры с потенциальными инвесторами Ocean Plaza.

Напомним, предыдущий аукцион по продаже Одесского припортового завода , который был запланирован на 25 ноября 2025 г. не состоялся из-за отсутствия участников.

Ранее о своих намерениях принять участие в этих торгах сообщал агрохолдинг Kernel . Также о намерения купить ОПЗ заявляла компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг".