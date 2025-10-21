На покупку Одесского припортового завода претендует еще одна компания

Украинская компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг" подала официальную заявку для участия в приватизационном аукционе АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ). Торги по активу стоимостью 4,48 млрд грн состоятся 25 ноября 2025 года.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-релиз компании.

Компания подписала соглашение о конфиденциальности (NDA) со своей стороны и ожидает его подписания со стороны государственных органов.

В релизе говорится, что "Агро Газ Трейдинг" рассматривает Одесский припортовый завод как один из ключевых элементов промышленной, энергетической, аграрной и логистической экосистемы Украины.

Партнер компании Александр Горбуненко отметил, что в ее планах "модернизировать производство, повысить операционную эффективность и обеспечить стабильную работу предприятия".

Еще один партнер компании Владимир Колот добавил, что в 2019-2021 годах были инвестированы значительные ресурсы в поддержку запуска и работы ОПЗ. По его словам, тогдашний сорванный приватизационный трек показал, что для сохранения стратегической роли завода нужно не временное партнерство, а долгосрочное управление с прозрачными обязательствами перед государством и трудовым коллективом.

Кто еще может купить ОПЗ

Как в августе сообщил Delo.ua один из участников рынка, ознакомленный с состоянием дел на предприятии, существует вероятность, что ОПЗ приобретут иностранные инвесторы, которые будут иметь связи с украинским капиталом.

По данным собеседника, ранее на предприятии начали распространяться слухи о заинтересованности в ОПЗ со стороны компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Источник считает, что к этим аравийским инвесторам может иметь отношение Андрей Гмырин, по его словам, сейчас проживающий в Дубае.

По информации проекта "Радио Свобода" "Схемы" Андрей Гмырин был советником главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. По данным НАБУ, в 2020-2021 годах Гмырин вместе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко организовал схему на государственных предприятиях, находившихся под контролем ФГИУ.

Согласно информации следствия, они назначали подконтрольных им людей на руководящие должности Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Участникам этого дела правоохранители инкриминируют отмывание 10 миллиардов гривен.

В то же время, пресс-служба Андрея Гмырина опровергла информацию, что он был советником главы Фонда госимущества во время руководства фондом Сенниченко. А также отвергает обвинения НАБУ.

Напомним, в сентябре агрохолдинг Kernel, ведущий экспортер зерновых из Украины и один из крупнейших производителей и продавцов подсолнечного масла, заявил, что рассматривает возможность участия в аукционе по приватизации ПАО "Одесский припортовый завод".

Об Одесском припортовом заводе

Одесский припортовый завод является уникальным предприятием, специализирующимся на производстве удобрений, в частности, аммиака и карбамида. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы.

Общая площадь территории, которую занимает завод, составляет 251,41 га, 67,86 га - находится в аренде. После начала полномасштабного вторжения завод работал частично. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.