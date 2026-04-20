СБУ наращивает удары: первая в рейтинге на фронте и усиливает дальнобойные удары – эксперт

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары значительно нарастила темп поражения врага. Причем Служба не только увеличила количество дальнобойных ударов в тылу России, но и лидирует в рейтинге поражений противника на фронте.

Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Эксперт акцентирует, что СБУ сегодня выступает как сила, изменяющая правила ведения войны.

"Ее подход базируется на интеллекте, асимметричных решениях и ударах, которые дают непропорционально большой результат. Именно такая модель ведения войны позволяет Украине эффективно противостоять численно большему противнику. Служба под руководством Евгения Хмары смогла сделать качественный рывок вперед и нарастить интенсивность ударов по врагу". усилить именно военную мощь спецслужбы, что сейчас для Украины важнейший фактор. Служба системно ослабляет врага на всех уровнях - от передовой до глубокого тыла", - считает политолог.

"На фронте по итогам марта подразделение "Альфа" СБУ стало самым результативным по поражениям дронами. Речь идет не просто о тактических успехах, а о системной работе: свыше 10 тысяч ликвидированных оккупантов и тысячи единиц техники. Это свидетельствует, что именно СБУ лучше всего отреагировала на изменение характера войны, где преимущество достигается не преуспеванием, а преимуществом достигается не изменение характера войны, где преимущество достигается использованием современных технологий", – пишет Черненко.

Политолог отмечает, что СБУ демонстрирует способность действовать глубоко в тылу противника. "Такие удары обладают еще и накопительным эффектом: не только уничтожают отдельные цели, но и подрывают логистику, снижают боеспособность флота и ограничивают возможности врага использовать оккупированные территории как военные плацдармы. Благодаря нашей спецслужбе в России сейчас нет точки в Черном море, где их корабли чувствовали бы безопасно".

Напомним, ранее стало известно, что в марте спецназначители Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины (СБУ) стали самым результативным подразделением сил обороны Украины по количеству пораженных и уничтоженных целей с применением беспилотных систем.

А на днях СБУ провела комплексную спецоперацию в оккупированном Крыму, где поразила 3 больших десантных корабля врага.