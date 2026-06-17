Цена нефти на 17 июня – цена на нефть Brent, WTI, Urals

По состоянию на 17 июня 2026 цена нефти Brent составляет $78,99 за баррель, WTI — $76,11, а Urals — $67,80. Нефть продолжает падать, продолжив тренд предыдущей торговой сессии. Причиной падения рынка стало заключение временного мирного соглашения между США и Ираном.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 17 июня

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent 78,99 – 1.06% WTI 76,11 – 1.39% Urals 67,80 – 6.55%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 16 центов, или 0,2%, до 78,80 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть West Texas Intermediate снизилась на 25 центов, или 0,3%, до 75,80 доллара за баррель.

Оба индекса упали примерно на 5% вторую сессию подряд во вторник, достигнув трехмесячного минимума, на фоне надежд, что соглашение между США и Ираном позволит поставлять нефть через пролив.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, мировые цены на нефть продемонстрировали умеренное снижение, продолжив нисходящий тренд предыдущей торговой сессии. Ключевым драйвером падения рынка стало заключение временного мирного соглашения между США и Ираном.

В настоящее время энергетические рынки постепенно нивелируют геополитическую премию за риск, долгое время заложенную в нефтяные котировки. Однако эксперты предостерегают от чрезмерного оптимизма, поскольку путь к полной нормализации логистики Ближнего Востока будет длительным.

Несмотря на быстрый прогресс в политических договоренностях между Вашингтоном и Тегераном, физическое движение нефтяных наливных танкеров через заблокированный пролив до сих пор полностью не восстановилось, что заставляет инвесторов вести себя осторожно.

Падение нефтяных фьючерсов обусловлено именно ожиданиями скорейшего возвращения иранской нефти на мировой рынок. Однако на биржах зафиксировано определенное плато.

Финансовые игроки воздерживаются от масштабных распродаж и заключения длинных позиций, пока правительства стран не обнародуют исчерпывающую и детальную информацию о механизме реализации мирного плана.

Напомним, мировой рынок нефти в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.