Нефть в мире дешевеет в ожидании соглашения между Ираном и США: какими будут цены на украинских АЗС

Мировой рынок нефти замер в ожидании мирного соглашения между США и Ираном, которое может разблокировать Ормузский пролив. На этом фоне украинские оптовые цены и ценники на АЗС продемонстрировали стремительное падение, хотя фермеры на юге уже активизировали закупку горючего из-за начала жатвы. В то же время рынок автогаза после длительного пике наконец нащупал "дно" и стабилизировался.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня с марта из-за того, что трейдеры считают соглашение между США и Ираном неизбежным. Президент США Дональд Трамп, ранее угрожавший нанести Ирану "очень сильный удар", 11 июня отменил из апланированной военной операции. Он заявил о значительном прогрессе в переговорах с Тегераном. Кроме того, по его словам, мирное соглашение, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив для международного судоходства, может быть подписано уже в выходные 13–14 июня.

По состоянию на вечер пятницы, 12 июня, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent к августу подешевели на $3,05 за баррель, или на 3,37% — до $87,33 за баррель. Июльские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $2,83 или на 3,23% — до $84,88 за баррель.

Уже 12 июня министр энергетики США Крис Райт заявил, что через Ормузский пролив ежедневно проходит около 7 млн баррелей нефти и топлива. Это примерно половина объемов, которые оставались заблокированными в начале войны с Ираном. В то же время генеральный директор Chevron Майк Вирт выразил сомнение, что фактические потоки через Ормузский пролив уже достигли уровня, о котором заявил министр энергетики США. Вирт также предостерег от преждевременных выводов о возможном перемирии или договоренностях с Ираном. По его словам, таким уведомлением не следует полностью доверять, пока соглашение не будет подписано и стороны не начнут его выполнять.

Украинский рынок дизтоплива и бензина

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели на украинском оптовом рынке дизтоплива продолжился нисходящий тренд. По состоянию на вечер пятницы, 12 июня, по сравнению с 5 июня, средняя оптовая цена дизеля в Украине снизилась на 1,64 грн/л — до 71,16 грн/л. В то же время количество предложений на рынке выросло на 8%, усиливая давление на цены.

На внешних рынках цены тоже падали. На вечер 12 июня с начала торгов котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже снизились на $15,40/т — до $977,25/т. На валютном рынке динамика оставалась разнонаправленной: официальный курс доллара США вырос на 0,09 грн – до 44,93 грн, тогда как евро снизился на 0,06 грн – до 51,84 грн, по данным Национального банка. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Цены на бензин в опте за прошлую неделю наоборот выросли. По состоянию на вечер пятницы, 12 июня, по сравнению с 5 июня, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 1,34 грн/л — до 72,99 грн/л. Цены на бензин в Европе также демонстрируют рост. Котировки на северо-западном базисе Eurobob накануне, 11 июня, увеличились на $16/т - до $1011/т и $1071/т соответственно. Южный индикатор FOB Med повысился на $14/т – до $1008/т.

На АЗС также продолжился нисходящий тренд. По состоянию на 12 июня по сравнению с 5 июня средняя цена бензина А-95 снизилась на 46 коп./л до 75,33 грн/л, а средняя цена дизтоплива снизилась на 2,47 грн/л до 82,49 грн/л. На АЗС WOG, ОККО и SOCAR цены на дизельное топливо в среднем снизились на 1,00 грн/л. В сети Marshal зафиксировано более существенное снижение — до 2,00 грн/л по обеим позициям. Другие операторы преимущественно ограничивались точечными изменениями, не формировавшими единого ценового тренда. В то же время, среди сетей произошли акционные коррекции: в частности, на АЗС Ukrnafta бензин А‑95+ подешевел на 3,00 грн/л, а на Grand Petrol снижение цен на отдельные позиции достигало 6,00 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на этой неделе следует ожидать продолжения нисходящего тренда на украинских АЗС: в течение недели бензин и дизельное топливо могут в среднем снизиться еще в пределах 1–2 грн/л. . В то же время, общий потенциал к снижению цен по состоянию на вечер в прошлую пятницу, 12 июня, составлял 4–5 грн. Бизнесмен отмечает, что бизнес ожидает мирного соглашения между США и Ираном. Если такое соглашение состоится и Ормузский пролив будет разблокирован, цены на нефть существенно упадут и потенциал к снижению цен на АЗС усилится.

Тем временем украинский рынок дизтоплива прошел летний сезон затишья и вошел в фазу роста. На юге страны началась жатва, так что фермеры южных и центральных регионов начали активно закупать дизтопливо, хотя настоящий пик потребления дизеля будет в августе.

Рынок автогаза стабилизировался после продолжительного падения

По данным "Нафторинка", по состоянию на 12 июня средняя цена на LPG на условиях доставки по Украине снизилась на 889 грн/т по сравнению с 10 июня и составила 70 873 грн/т. Крупный трейдер, компания "Полтава Газтрейд", снизила цену на 400-2500 грн/т по всей стране, установив предложения в широком диапазоне 67 850-75 300 грн/т.

В то же время, цена самовывозом уменьшилась на 492 грн/т, достигнув 67 957 грн/т. Компании "Полтава Газтрейд", "Газтрон Украина" и "ТД ДМС Трейд" предлагали смеси (0,530–0,543 кг/л) за 67 400–71 000 грн/т, что на 500–1 500 грн/т дороже, чем в среду, 10

За первую декаду июня среднесуточный импорт сжиженного газа увеличился на 14,0% по сравнению с последней декадой мая, достигнув 2,04 тыс. т. Главным драйвером такого роста стали отгрузки грузовыми автомобилями, объемы которых подскочили более чем на половину — до 0,79 тыс. т. Положительную динамику продемонстрировали 23,5% — до 0,20 тыс. т. А морские поставки несколько просели: –6,6%, до 1,04 тыс. т.

На АЗС пропан-бутан на прошлой неделе подешевел: по состоянию на 12 июня по сравнению с 5 июня средняя цена газа на АЗС снизилась на 1,02 грн/л — до 44,33 грн/л. Наиболее заметная корректировка была зафиксирована в сети EGO Petrol Station, где автогаз подешевел на 2,80 грн/л. Снижение также наблюдалось среди других региональных операторов, в то время как крупные сети WOG, ОККО и SOCAR синхронно пересмотрели цены вниз в среднем на 1,00 грн/л, поддерживая общий нисходящий тренд сегмента.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, рынок газа уже исчерпал потенциал к удешевлению. В опте цены будут колебаться в зависимости от густоты ресурса, а на АЗС цены на пропан-бутан на этой неделе будут оставаться неизменными .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 78,90 85,90 45,90 WOG 78,90 85,90 45,90 Socar 78,90 85,90 45,90 Motto 73,99 81,49 43,29 БРСМ-Нафта 71,99 79,99 42,99 UPG 73,90 82,90 42,90 UKRNAFTA 74,90 82,90 43,90

Данные: приложения сетей АЗС.