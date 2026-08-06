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Будет ли дефицит товаров после атак на склады: прогноз Ассоциации ритейлеров

Bosch
Российский удар уничтожил склад с товарами Bosch

Масштабные удары по торговой и логистической инфраструктуре не должны повлечь за собой общенациональный дефицит товаров. В то же время в отдельных магазинах и регионах возможны временные перебои, сужение ассортимента, сокращение акций и постепенное увеличение расходов на логистику.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на блиц-интервью главы Ассоциации ритейлеров Украины Андрея Жука агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Жука, оснований говорить об общенациональном дефиците продуктов, бытовой химии или товаров для дома пока нет.

Крупные торговые сети имеют несколько складов, альтернативные маршруты, собственный или контрактный транспорт, а также могут перераспределять товарные потоки между регионами.

В то же время, локальные и краткосрочные перебои возможны. Если на уничтоженном складе хранился значительный объем определенной категории товаров, то в части магазинов ассортимент может временно сократиться.

Компаниям придется перемещать продукцию из других складов, повторно заказывать ее у поставщиков или заменять недостающие позиции аналогами.

Как атаки повлияют на ритейл

Наибольшие финансовые и операционные потери понесут непосредственно пострадавшие компании. Речь идет не только о разрушенных зданиях, но и об потерянных товарных запасах, технике, автоматизированном оборудовании, транспорте и расходах на восстановление логистики.

Особенно ощутимы последствия могут быть для маркетплейсов и служб доставки, от инфраструктуры которых зависят тысячи малых и средних продавцов.

Возрастут ли цены

Разрушение логистических центров создает дополнительное давление на себестоимость товаров, однако резкого общего роста цен только из-за одной атаки в Ассоциации ритейлеров не ожидают.

Бизнесу придется увеличить затраты на:

  • аренду и обустройство новых помещений;
  • изменение маршрутов доставки;
  • резервный транспорт;
  • охрану и страхование;
  • восстановление товарных запасов.

Часть этих расходов может быть заложена в стоимость товаров. Однако цены также зависят от закупочной стоимости, валютного курса, горючего, энергоносителей, зарплат и уровня конкуренции.

Поэтому первым следствием атак может стать не всеобщее подорожание, а временное исчезновение отдельных товаров, сокращение акций и замена части позиций аналогами.

Кабмин уже поручил АРМА и Фонду государственного имущества передать пострадавшему бизнесу новые помещения для складов. Кроме этого, предпринимателям, потерявшим активы, могут быть предоставлены новые кредиты.

Для них также готовятся решения о децентрализации международной логистики и расширении таможенного коридора. И еще один вид поддержки бизнеса – страхование рисков: идет подготовка действенных механизмов страхования военных рисков с расчетом на поддержку международных партнеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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