Новая волна атак врага: как адаптируется украинский бизнес и что нужно делать дальше?

Россияне снова начали обстреливать экономическую основу Украины – крупнейшие отечественные компании. Лишь в ночь на 5 августа было уничтожено или повреждено сразу несколько активов Rozetka, "Эпицентра", Novus, "Сильпо" и многих других. До этого враг систематически бил по складам крупнейшей логистической компании Украины "Новая почта". "Мы входим в новую фазу войны – взаимного уничтожения экономик", – говорит совладелец этой логистической компании Владимир Поперешнюк.

В ситуации, когда союзники фактически оставляют нас без защиты от баллистики, украинский бизнес вынужден адаптироваться к новой волне атак. Что делают предприниматели? Редакция Delo.ua собрала примеры того, как компании перестраивают работу в ответ на усиление российских ударов.

Новая волна атак подрывает возможности множества компаний. "По состоянию на конец июня складской рынок понес потери 1 000 000 кв. метров с начала полномасштабного вторжения", – отметил директор департамента рынков капитала Expandia Ярослав Горбушко в комментарии LIGA.net. Эта цифра – это более 50% всех складов столицы.

"Эпицентр" полностью потерял завод по производству керамической плитки Epicentr Ceramic Corporation. "Производство будет перенесено на два предприятия компании за границей", – заявила компания "Эпицентр".

В Comfy объяснили, как изменили работу логистики: "Мы максимально уменьшили присутствие товаров на распределительном центре, и сейчас он в основном работает в режиме кроссдок-платформы – принимая и сразу отправляя товар в магазины сети без хранения в помещениях распределительного центра".

Rozetka сообщила, что после последних ударов перестраивает логистические процессы: "Это третья атака на инфраструктуру компании за последнюю неделю. Команда уже работает над ликвидацией последствий и перестройкой логистических процессов".

"Укрзализныця" тем временем ищет альтернативные маршруты для грузов. "Компания уже ведет переговоры с соседними странами по расширению транзитных коридоров. Часть агропродукции перенаправляется в дунайские порты, румынскую Констанцу, а также через границы со Словакией и Венгрией", – заявил в интервью Bloomberg председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Что нужно делать дальше?

Компании уже переносят активы за границу и долго не хранят товары в крупных логистических центрах. Чтобы обезопасить себя от новых атак окупантов, есть пока три пути – децентрализация хабов, диверсификация остатков и мобильность логистики, считает директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова.

"Децентрализация хабов: замена одного крупного автоматизированного распределительного центра на десяток более мелких складов в разных районах или областях. Диверсификация остатков: распределение партий одинакового товара по разным площадкам, чтобы избежать полного уничтожения ассортимента при попадании. Мобильность логистики: настройки быстрого перераспределения заказов на резервные точки и альтернативные маршруты доставки за считанные часы", – отмечает она.

Это то, что может сделать сам бизнес. Но что может правительство? К примеру, помочь со страхованием. "Я бы делал обязательное страхование военных рисков для всех бизнесов, субсидированное за средства международных партнеров (например, ЕС) на, условно, 50-70%", – отмечает исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Но правительство может гораздо больше сделать для поддержки бизнеса. "Для выживания украинской экономике нужны дерегуляция, в частности упрощение международной логистики, разрешения на строительство и присоединение к сетям, налоговые каникулы для каждого, чье имущество уничтожил враг, и свободные экономические зоны на прифронтовых территориях", – заявил Поперешнюк из "Новой почты".

Поддержка правительства

Кабмин уже поручил АРМА и Фонду государственного имущества передать пострадавшему бизнесу новые помещения для складов. Кроме этого, предпринимателям, потерявшим активы, могут быть предоставлены новые кредиты. Для них также готовятся решения относительно децентрализации международной логистики и расширении таможенного коридора. И еще один вид поддержки бизнеса – страхование рисков: идет подготовка действенных механизмов страхования военных рисков с расчетом на поддержку международных партнеров.