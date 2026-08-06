Россия атаковала станцию Лозовая в Харьковской области: есть погибшие и раненые

В результате российского удара по станции Лозовая на Харьковщине временно приостановлено движение поездов. Повреждены вокзальное здание, контактная сеть и подвижной состав, есть погибшие и раненые работники УЗ.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба "Укрзализныци".

Атака на УЗ

В результате атаки повреждено здание вокзала, контактная сеть и подвижной состав. На месте происшествия работают аварийные службы "Укрзализныци" и спасатели.

Движение поездов к станции Лозовая и со станции временно приостановлено. Пассажирам, следующим в Лозовую, рекомендуют следить за персональными сообщениями в приложении "Укрзализныци".

В компании отметили, что на станции были обустроены укрытия. Перед атакой пассажиров и работников заранее предупредили о повышенном уровне опасности и призвали перейти в укрытие.

В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств удара, в частности, причин, которые могли повлиять на последствия атаки и привести к гибели людей.

Напомним, "Укрзализныця" экстренно ищет новые пути для транспортировки украинского урожая после того, как российские удары по черноморским портам существенно ограничили логистику.