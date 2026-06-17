Рекордсменом стал депутат из Хмельнитчины: сколько криптовалюты задекларировали чиновники

2 861 декларацию по криптоактивам подали должностные лица за 2025 год, что на 16% больше, чем годом ранее. Чаще крипту декларируют полицейские, прокуроры и военные. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Кто из чиновников собрал самые крупные криптоактивы

Активнее всего криптовалюту декларируют представители Национальной полиции — 548 деклараций или 19% всех случаев. Далее следуют работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198).

Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391, то есть около 4%. Наибольший криптопортфель среди парламентариев задекларировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко - 80 BTC (около 223 млн грн).

Регионы-лидеры

Более четверти деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820 деклараций. Следуют Киевщина (277), Днепропетровщина (215), Харьковщина (200) и Львовщина (174).

Абсолютный рекордсмен - депутат Хмельницкого районного совета

По данным аналитиков, крупнейший биткоин-портфель задекларировал депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр - 100 BTC, что на 10 июня 2026 года оценивается в 278,8 млн грн. Второе место занимает народный депутат Украины Олег Бондаренко с 80 BTC стоимостью 223 млн. грн. На третьем месте представитель департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова из 20 BTC на сумму более 55,7 млн. грн.

В рейтинге владельцев эфира также лидирует Александр Кизляр из 1000 ETH на сумму почти 74 млн грн. На втором месте та самая Кристина Павлова из 130 ETH (9,6 млн грн), а третью позицию занимает представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Суховетрук со 100 ETH стоимостью около 7,4 млн грн.

Наибольшие объемы криптодолларов (USDT) задекларировала председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош — более 1,019 млн. USDT, что эквивалентно почти 46 млн. грн. Второе место занимает депутат Одесского районного совета Павел Шандра с 719 тыс. USDT на сумму свыше 32,4 млн. грн. Третьим стал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максим Киселев, задекларировавший 647 тыс. USDT стоимостью более 29,1 млн грн.

При этом 6 деклараций за 2025 год, которые содержали данные о криптовалюте, закрыли с публичного доступа.

Напомним, сотрудник Святошинского территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве стал лидером среди украинских чиновников по объему владения криптовалюты Ethereum.

Также народный депутат Украины Ярослав Железняк в декларации за 2025 год указал криптовалюту Ripple (XRP) на сумму 424,25 тыс. грн.