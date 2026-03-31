Читати українською
Народный депутат Железняк задекларировал криптовалюту Ripple (XRP) на 424 тыс. грн в 2025 году
Народный депутат Украины Ярослав Железняк в декларации за 2025 год указал криптовалюту Ripple (XRP) на сумму 424,25 грн, аккаунт которой размещен на платформе Binance. Документ также содержит данные о доходах, денежных активах и имуществе его семьи.
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные декладации.
Криптовалюта, денежные активы и доходы семьи
Документ охватывает информацию о самом депутате, его жене Ольге Владимировне Коваль и членах семьи, демонстрируя прозрачность их финансовых операций.
- Денежные активы семьи
Семья парламентария владеет значительными финансовыми ресурсами на банковских и брокерских счетах, а также в наличной форме.
Ольга Коваль:
- Средства в фонде финансирования строительства ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал" - 1,56 млн грн;
- Банковский счет в ПриватБанке – 168,67 тыс. грн;
- Имеет доступ к банковскому счету и может распоряжаться денежными средствами.
Ярослав Железняк:
- Банковские счета: Райффайзен Банк – 169,61 тыс. грн, ПриватБанк – 168,67 тыс. грн;
- Брокерский счет в ООО "Универ Капитал" – 298 грн;
- Наличные – 200 тыс. грн и 83 тыс. долл;
- Вправе распоряжаться указанными счетами.
Доступ к финансовым активам имеют оба члена семьи в зависимости от счета: Райффайзен Банк, ПриватБанк и ООО "Универ Капитал".
- Доходы в 2025 году
Ярослав Железняк:
- Заработная плата в Верховной Раде Украины – 743,85 тыс. грн;
- Купонный доход от ОВГЗ – 159, 65 тыс. грн;
- Купонный доход от ОЗГП – 14,9 тыс. грн;
- Доход от творческой деятельности (Google Ireland Limited) – 364,77 тыс. грн.;
- Возмещение расходов, связанных с депутатскими полномочиями – 726,72 тыс. грн.;
- Компенсация стоимости проезда по территории Украины – 90 тыс. грн.
Ольга Коваль:
- Заработная плата – 807, 234 тыс. грн;
- Страховые выплаты – 158,7 тыс. грн;
- Проценты в банке – 2 грн;
- Возмещение расходов депутатских полномочий – 726, 72 тыс. грн;
- Компенсация стоимости проезда – 90 тыс. грн.
- Имущество и недвижимость
Декларация содержит сведения об принадлежащих или находящихся в пользовании семье депутата объектах недвижимости:
- Квартиры в Киеве разной площади – в пользовании депутата и его супруги;
- Земельные участки – в собственности Ольги Коваль;
- Объекты незавершенного строительства (квартиры площадью 99,8 м², 62,9 м² и 37,2 м²) – строительство частично завершено за счет семьи депутата, право собственности еще не зарегистрировано; земельные участки принадлежат Киевскому городскому совету, а объекты закреплены за женой.
- Криптовалюта
Особое внимание привлекает наличие в декларации криптовалюты. Ярослав Железняк задекларировал Ripple (XRP) на сумму 424,25 тыс. грн (5410,28 XRP), аккаунт размещен на платформе Binance.
Данная декларация демонстрирует прозрачность финансовых активов депутата и его семьи, включая традиционные банковские счета и цифровые активы.
Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2025 год, согласно которой его совокупный доход составил 1,27 млн грн.