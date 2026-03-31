Народный депутат Железняк задекларировал криптовалюту Ripple (XRP) на 424 тыс. грн в 2025 году

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в декларации за 2025 год указал криптовалюту Ripple (XRP) на сумму 424,25 грн, аккаунт которой размещен на платформе Binance. Документ также содержит данные о доходах, денежных активах и имуществе его семьи.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные декладации.

Криптовалюта, денежные активы и доходы семьи

Документ охватывает информацию о самом депутате, его жене Ольге Владимировне Коваль и членах семьи, демонстрируя прозрачность их финансовых операций.

Денежные активы семьи

Семья парламентария владеет значительными финансовыми ресурсами на банковских и брокерских счетах, а также в наличной форме.

Ольга Коваль:

Средства в фонде финансирования строительства ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал" - 1,56 млн грн;

Банковский счет в ПриватБанке – 168,67 тыс. грн;

Имеет доступ к банковскому счету и может распоряжаться денежными средствами.

Ярослав Железняк:

Банковские счета: Райффайзен Банк – 169,61 тыс. грн, ПриватБанк – 168,67 тыс. грн;

Брокерский счет в ООО "Универ Капитал" – 298 грн;

Наличные – 200 тыс. грн и 83 тыс. долл;

Вправе распоряжаться указанными счетами.

Доступ к финансовым активам имеют оба члена семьи в зависимости от счета: Райффайзен Банк, ПриватБанк и ООО "Универ Капитал".

Доходы в 2025 году

Ярослав Железняк:

Заработная плата в Верховной Раде Украины – 743,85 тыс. грн;

Купонный доход от ОВГЗ – 159, 65 тыс. грн;

Купонный доход от ОЗГП – 14,9 тыс. грн;

Доход от творческой деятельности (Google Ireland Limited) – 364,77 тыс. грн.;

Возмещение расходов, связанных с депутатскими полномочиями – 726,72 тыс. грн.;

Компенсация стоимости проезда по территории Украины – 90 тыс. грн.

Ольга Коваль:

Заработная плата – 807, 234 тыс. грн;

Страховые выплаты – 158,7 тыс. грн;

Проценты в банке – 2 грн;

Возмещение расходов депутатских полномочий – 726, 72 тыс. грн;

Компенсация стоимости проезда – 90 тыс. грн.

Имущество и недвижимость

Декларация содержит сведения об принадлежащих или находящихся в пользовании семье депутата объектах недвижимости:

Квартиры в Киеве разной площади – в пользовании депутата и его супруги;

Земельные участки – в собственности Ольги Коваль;

Объекты незавершенного строительства (квартиры площадью 99,8 м², 62,9 м² и 37,2 м²) – строительство частично завершено за счет семьи депутата, право собственности еще не зарегистрировано; земельные участки принадлежат Киевскому городскому совету, а объекты закреплены за женой.

Криптовалюта

Особое внимание привлекает наличие в декларации криптовалюты. Ярослав Железняк задекларировал Ripple (XRP) на сумму 424,25 тыс. грн (5410,28 XRP), аккаунт размещен на платформе Binance.

Данная декларация демонстрирует прозрачность финансовых активов депутата и его семьи, включая традиционные банковские счета и цифровые активы.

