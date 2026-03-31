Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,80

--0,04

EUR

50,31

--0,17

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

50,74

50,50

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Народный депутат Железняк задекларировал криптовалюту Ripple (XRP) на 424 тыс. грн в 2025 году

Народный депутат Украины Ярослав Железняк в декларации за 2025 год указал криптовалюту Ripple (XRP) на сумму 424,25 грн, аккаунт которой размещен на платформе Binance. Документ также содержит данные о доходах, денежных активах и имуществе его семьи.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные декладации.

Криптовалюта, денежные активы и доходы семьи

Документ охватывает информацию о самом депутате, его жене Ольге Владимировне Коваль и членах семьи, демонстрируя прозрачность их финансовых операций.

  • Денежные активы семьи

Семья парламентария владеет значительными финансовыми ресурсами на банковских и брокерских счетах, а также в наличной форме.

Ольга Коваль:

  • Средства в фонде финансирования строительства ООО "Финансовая компания "Жилье-Капитал" - 1,56 млн грн;
  • Банковский счет в ПриватБанке – 168,67 тыс. грн;
  • Имеет доступ к банковскому счету и может распоряжаться денежными средствами.

Ярослав Железняк:

  • Банковские счета: Райффайзен Банк – 169,61 тыс. грн, ПриватБанк – 168,67 тыс. грн;
  • Брокерский счет в ООО "Универ Капитал" – 298 грн;
  • Наличные – 200 тыс. грн и 83 тыс. долл;
  • Вправе распоряжаться указанными счетами.

Доступ к финансовым активам имеют оба члена семьи в зависимости от счета: Райффайзен Банк, ПриватБанк и ООО "Универ Капитал".

  • Доходы в 2025 году

Ярослав Железняк:

  • Заработная плата в Верховной Раде Украины – 743,85 тыс. грн;
  • Купонный доход от ОВГЗ – 159, 65 тыс. грн;
  • Купонный доход от ОЗГП – 14,9 тыс. грн;
  • Доход от творческой деятельности (Google Ireland Limited) – 364,77 тыс. грн.;
  • Возмещение расходов, связанных с депутатскими полномочиями – 726,72 тыс. грн.;
  • Компенсация стоимости проезда по территории Украины – 90 тыс. грн.

Ольга Коваль:

  • Заработная плата – 807, 234 тыс. грн;
  • Страховые выплаты – 158,7 тыс. грн;
  • Проценты в банке – 2 грн;
  • Возмещение расходов депутатских полномочий – 726, 72 тыс. грн;
  • Компенсация стоимости проезда – 90 тыс. грн.
  • Имущество и недвижимость

Декларация содержит сведения об принадлежащих или находящихся в пользовании семье депутата объектах недвижимости:

  • Квартиры в Киеве разной площади – в пользовании депутата и его супруги;
  • Земельные участки – в собственности Ольги Коваль;
  • Объекты незавершенного строительства (квартиры площадью 99,8 м², 62,9 м² и 37,2 м²) – строительство частично завершено за счет семьи депутата, право собственности еще не зарегистрировано; земельные участки принадлежат Киевскому городскому совету, а объекты закреплены за женой.
  • Криптовалюта

Особое внимание привлекает наличие в декларации криптовалюты. Ярослав Железняк задекларировал Ripple (XRP) на сумму 424,25 тыс. грн (5410,28 XRP), аккаунт размещен на платформе Binance.

Данная декларация демонстрирует прозрачность финансовых активов депутата и его семьи, включая традиционные банковские счета и цифровые активы.

Напомним, бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак обнародовал декларацию за 2025 год, согласно которой его совокупный доход составил 1,27 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько