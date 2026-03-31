Народний депутат Железняк задекларував криптовалюту Ripple (XRP) на 424 тис. грн у 2025 році

Народний депутат України Ярослав Железняк у декларації за 2025 рік вказав криптовалюту Ripple (XRP) на суму 424 246 грн, обліковий запис якої розміщено на платформі Binance. Документ також містить дані про доходи, грошові активи та майно його сім’ї.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані декладації.

Криптовалюта, грошові активи та доходи сім’ї

Документ охоплює інформацію про самого депутата, його дружину Ольгу Володимирівну Коваль та членів родини, демонструючи прозорість їхніх фінансових операцій.

Грошові активи сім’ї

Сім’я парламентаря володіє значними фінансовими ресурсами на банківських та брокерських рахунках, а також у готівковій формі.

Ольга Коваль:

Кошти у фонді фінансування будівництва ТОВ "Фінансова компанія “Житло-Капітал” – 1 562 496 грн;

Банківський рахунок у ПриватБанку – 168 677 грн;

Має доступ до банківського рахунку та може розпоряджатися коштами.

Ярослав Железняк:

Банківські рахунки: Райффайзен Банк – 169 610 грн, ПриватБанк – 168 677 грн;

Брокерський рахунок у ТОВ "Універ Капіта"» – 298 грн;

Готівка – 200 тис. грн та 83тис. долл;

Має право розпоряджатися зазначеними рахунками.

Доступ до фінансових активів мають обидва члени сім’ї, залежно від рахунку: Райффайзен Банк, ПриватБанк та ТОВ «Універ Капітал».

Доходи у 2025 році

Ярослав Железняк:

Заробітна плата у Верховній Раді України – 743 850 грн;

Купонний дохід від ОВДП – 159 653 грн;

Купонний дохід від ОЗДП – 14 909 грн;

Дохід від творчої діяльності (Google Ireland Limited) – 364 777 грн;

Відшкодування витрат, пов’язаних із депутатськими повноваженнями – 726 720 грн;

Компенсація вартості проїзду територією України – 90 000 грн.

Ольга Коваль:

Заробітна плата – 807 234 грн;

Страхові виплати – 158 700 грн;

Проценти у банку – 2 грн;

Відшкодування витрат депутатських повноважень – 726 720 грн;

Компенсація вартості проїзду – 90 000 грн.

Майно та нерухомість

Декларація містить відомості про об’єкти нерухомості, що належать або перебувають у користуванні сім’ї депутата:

Квартири у Києві різної площі – у користуванні депутата та його дружини;

Земельні ділянки – у власності Ольги Коваль;

Об’єкти незавершеного будівництва (квартири площею 99,8 м², 62,9 м² та 37,2 м²) – будівництво частково завершене за кошти сім’ї депутата, право власності ще не зареєстроване; земельні ділянки належать Київській міській раді, а об’єкти закріплені за дружиною.

Криптовалюта

Особливу увагу привертає наявність у декларації криптовалюти. Ярослав Железняк задекларував Ripple (XRP) на суму 424 246 грн (5410,28 XRP), обліковий запис розміщено на платформі Binance.

Ця декларація демонструє прозорість фінансових активів депутата та його сім’ї, включаючи як традиційні банківські рахунки, так і цифрові активи.

