Зарплата 7 млн грн, позики 10 млн грн та ОВДП на 18 млн грн: декларація голови НБУ в цифрах

Голова Національного банку України Андрій Пишний у декларації за 2025 рік задекларував значні доходи родини. Основна частина активів оформлена на дружину Людмилу Пишну, включно з ОВДП на понад 18 млн грн, грошовими рахунками в Україні та за кордоном, а також позиками власному бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані декларації.

Декларація голови НБУ Андрія Пишного

Нерухомість

Сім’я володіє нерухомістю в Києві, зокрема квартирами площею 164,1 кв. м (у власності Пишного) та 248,6 кв. м (у власності дружини), а також гаражем.

Крім того, родина має земельні ділянки у Київській області - в Хлепчі та Лебедівці. Частина з них належить Людмилі Пишній, ще частиною подружжя користується безоплатно.

У Лебедівці задекларовано садовий будинок площею майже 892 кв. м, який оформлений на Світлану Пишну, але використовується родиною.

Рухоме майно

Андрій Пишний володіє колекцією дорогих годинників, зокрема Audemars Piguet та Patek Philippe Nautilus.

Його дружина має годинники Audemars Piguet Royal Oak і Cartier Panthère, а також ювелірні вироби з діамантами.

Серед інших цінностей - твори сучасного українського мистецтва.

Транспорт

У декларації зазначено автомобіль Mercedes-Benz S500 2012 року випуску, який належить Людмилі Пишній.

Бізнес та інвестиції

Людмила Пишна володіє частками у компаніях "Брайтшоу", "Планета РС Київ" та "Фіднова" і є їхньою бенефіціарною власницею.

Родина також активно інвестує у державні облігації внутрішньої позики (ОВДП).

У декларації вказані торговельні марки та авторські права, пов’язані з медійними проєктами, зокрема "Група NEON", "ТВА Місто" та "Моя країна".

Доходи

Андрій Пишний у 2025 році отримав понад 7 млн грн заробітної плати в НБУ, а також доходи від державних облігацій і пенсійних накопичень.

Основна частина доходів родини припадає на його дружину. Серед них - підприємницький дохід, дивіденди, а також понад 18,6 млн грн від погашення ОВДП.

Грошові активи

У декларації задекларовано значні грошові активи як у національній, так і в іноземній валюті.

Андрій Пишний зберігає кошти на банківських рахунках і готівкою, а також надав понад 10 млн грн позик.

Його дружина володіє значними сумами на рахунках, зокрема сотнями тисяч доларів США, а також готівкою і позиками, наданими бізнес-структурам на десятки мільйонів гривень.

Фінансові зобов’язання

У декларації зазначено і фінансові зобов’язання родини.

Зокрема, Людмила Пишна має позику перед Андрієм Пишним у розмірі понад 10,6 млн грн, яка залишається непогашеною станом на кінець 2025 року. Водночас іншу позику у розмірі 4 млн грн вона повністю погасила у звітному періоді.

Видатки та правочини

Протягом 2025 року Андрій Пишний здійснив низку фінансових операцій із цінними паперами.

Зокрема, у червні він продав частину активів, а згодом придбав нові - на суму майже 2 млн грн та ще 2,5 млн грн у грудні. Окрім цього, у лютому 2025 року він задекларував благодійний внесок у розмірі 290 тис. грн.

У декларації зазначено, що об’єкти незавершеного будівництва відсутні. Частина інформації прихована з міркувань безпеки.

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2025 рік, згідно якої його сукупний дохід становив 1,27 млн грн.