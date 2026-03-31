- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Зарплата 7 млн грн, позики 10 млн грн та ОВДП на 18 млн грн: декларація голови НБУ в цифрах
Голова Національного банку України Андрій Пишний у декларації за 2025 рік задекларував значні доходи родини. Основна частина активів оформлена на дружину Людмилу Пишну, включно з ОВДП на понад 18 млн грн, грошовими рахунками в Україні та за кордоном, а також позиками власному бізнесу.
Як пише Delo.ua, про це свідчать дані декларації.
Декларація голови НБУ Андрія Пишного
- Нерухомість
Сім’я володіє нерухомістю в Києві, зокрема квартирами площею 164,1 кв. м (у власності Пишного) та 248,6 кв. м (у власності дружини), а також гаражем.
Крім того, родина має земельні ділянки у Київській області - в Хлепчі та Лебедівці. Частина з них належить Людмилі Пишній, ще частиною подружжя користується безоплатно.
У Лебедівці задекларовано садовий будинок площею майже 892 кв. м, який оформлений на Світлану Пишну, але використовується родиною.
- Рухоме майно
Андрій Пишний володіє колекцією дорогих годинників, зокрема Audemars Piguet та Patek Philippe Nautilus.
Його дружина має годинники Audemars Piguet Royal Oak і Cartier Panthère, а також ювелірні вироби з діамантами.
Серед інших цінностей - твори сучасного українського мистецтва.
- Транспорт
У декларації зазначено автомобіль Mercedes-Benz S500 2012 року випуску, який належить Людмилі Пишній.
- Бізнес та інвестиції
Людмила Пишна володіє частками у компаніях "Брайтшоу", "Планета РС Київ" та "Фіднова" і є їхньою бенефіціарною власницею.
Родина також активно інвестує у державні облігації внутрішньої позики (ОВДП).
У декларації вказані торговельні марки та авторські права, пов’язані з медійними проєктами, зокрема "Група NEON", "ТВА Місто" та "Моя країна".
- Доходи
Андрій Пишний у 2025 році отримав понад 7 млн грн заробітної плати в НБУ, а також доходи від державних облігацій і пенсійних накопичень.
Основна частина доходів родини припадає на його дружину. Серед них - підприємницький дохід, дивіденди, а також понад 18,6 млн грн від погашення ОВДП.
- Грошові активи
У декларації задекларовано значні грошові активи як у національній, так і в іноземній валюті.
Андрій Пишний зберігає кошти на банківських рахунках і готівкою, а також надав понад 10 млн грн позик.
Його дружина володіє значними сумами на рахунках, зокрема сотнями тисяч доларів США, а також готівкою і позиками, наданими бізнес-структурам на десятки мільйонів гривень.
- Фінансові зобов’язання
У декларації зазначено і фінансові зобов’язання родини.
Зокрема, Людмила Пишна має позику перед Андрієм Пишним у розмірі понад 10,6 млн грн, яка залишається непогашеною станом на кінець 2025 року. Водночас іншу позику у розмірі 4 млн грн вона повністю погасила у звітному періоді.
- Видатки та правочини
Протягом 2025 року Андрій Пишний здійснив низку фінансових операцій із цінними паперами.
Зокрема, у червні він продав частину активів, а згодом придбав нові - на суму майже 2 млн грн та ще 2,5 млн грн у грудні. Окрім цього, у лютому 2025 року він задекларував благодійний внесок у розмірі 290 тис. грн.
У декларації зазначено, що об’єкти незавершеного будівництва відсутні. Частина інформації прихована з міркувань безпеки.
Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2025 рік, згідно якої його сукупний дохід становив 1,27 млн грн.