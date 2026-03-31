Чотири роки
великої війни
Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026
20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери

2025 року
Лідери
бізнес-репутації
Двадцять

сталевих років
Топ платників

податків 2025
Історії успіху

з Ощадом
Найкращі 
роботодавці 2025
Власна 

справа
Інвестиції 

в освіту
Навчання

для життя
ТОП 50 

СЕО
Вільна 

енергія
Smart 

Money

Зарплата 7 млн грн, позики 10 млн грн та ОВДП на 18 млн грн: декларація голови НБУ в цифрах

Пишний
Андрій Пишний / НБУ

Голова Національного банку України Андрій Пишний у декларації за 2025 рік задекларував значні доходи родини. Основна частина активів оформлена на дружину Людмилу Пишну, включно з ОВДП на понад 18 млн грн, грошовими рахунками в Україні та за кордоном, а також позиками власному бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані декларації.

Декларація голови НБУ Андрія Пишного

  • Нерухомість

Сім’я володіє нерухомістю в Києві, зокрема квартирами площею 164,1 кв. м (у власності Пишного) та 248,6 кв. м (у власності дружини), а також гаражем.

Крім того, родина має земельні ділянки у Київській області - в Хлепчі та Лебедівці. Частина з них належить Людмилі Пишній, ще частиною подружжя користується безоплатно.

У Лебедівці задекларовано садовий будинок площею майже 892 кв. м, який оформлений на Світлану Пишну, але використовується родиною.

  • Рухоме майно

Андрій Пишний володіє колекцією дорогих годинників, зокрема Audemars Piguet та Patek Philippe Nautilus.

Його дружина має годинники Audemars Piguet Royal Oak і Cartier Panthère, а також ювелірні вироби з діамантами.

Серед інших цінностей - твори сучасного українського мистецтва.

  • Транспорт

У декларації зазначено автомобіль Mercedes-Benz S500 2012 року випуску, який належить Людмилі Пишній.

  • Бізнес та інвестиції

Людмила Пишна володіє частками у компаніях "Брайтшоу", "Планета РС Київ" та "Фіднова" і є їхньою бенефіціарною власницею.

Родина також активно інвестує у державні облігації внутрішньої позики (ОВДП).

У декларації вказані торговельні марки та авторські права, пов’язані з медійними проєктами, зокрема "Група NEON", "ТВА Місто" та "Моя країна".

  • Доходи

Андрій Пишний у 2025 році отримав понад 7 млн грн заробітної плати в НБУ, а також доходи від державних облігацій і пенсійних накопичень.

Основна частина доходів родини припадає на його дружину. Серед них - підприємницький дохід, дивіденди, а також понад 18,6 млн грн від погашення ОВДП.

  • Грошові активи

У декларації задекларовано значні грошові активи як у національній, так і в іноземній валюті.

Андрій Пишний зберігає кошти на банківських рахунках і готівкою, а також надав понад 10 млн грн позик.

Його дружина володіє значними сумами на рахунках, зокрема сотнями тисяч доларів США, а також готівкою і позиками, наданими бізнес-структурам на десятки мільйонів гривень.

  • Фінансові зобов’язання

У декларації зазначено і фінансові зобов’язання родини.

Зокрема, Людмила Пишна має позику перед Андрієм Пишним у розмірі понад 10,6 млн грн, яка залишається непогашеною станом на кінець 2025 року. Водночас іншу позику  у розмірі 4 млн грн вона повністю погасила у звітному періоді.

  • Видатки та правочини

Протягом 2025 року Андрій Пишний здійснив низку фінансових операцій із цінними паперами.

Зокрема, у червні він продав частину активів, а згодом придбав нові - на суму майже 2 млн грн та ще 2,5 млн грн у грудні. Окрім цього, у лютому 2025 року він задекларував благодійний внесок у розмірі 290 тис. грн.

У декларації зазначено, що об’єкти незавершеного будівництва відсутні. Частина інформації прихована з міркувань безпеки.

Нагадаємо, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив декларацію за 2025 рік, згідно якої  його сукупний дохід становив 1,27 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько