Вплив курсу євро на ціни буде більш відчутним у найближчі квартали – Пишний

Зростання курсу євро до гривні у 2025 році стало одним із чинників формування цін в Україні, проте основний ефект на інфляцію ще не реалізувався.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інтерв’ю голови Національного банку України Андрія Пишного, яке він дав "РБК-Україна".

За його словами, роль євро у формуванні цін стала особливо помітною у 2025 році на тлі глобальної економічної невизначеності та тарифних війн.

"Саме після того відбулися відповідні зміни у парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро. Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", — пояснив Пишний.

Він прогнозує, що девальвація гривні до євро, яка вже відбулася, поступово транслюватиметься на споживчі ціни упродовж наступних двох-трьох кварталів. При цьому гривня до долара залишається стабільною, а валютний ринок діє відповідно до режиму керованої гнучкості.

Щодо реакції Нацбанку на значне зростання курсу євро (найбільше з жовтня 2021 року), Пишний зазначив, що ситуація була під контролем.

"Ми робимо це комплексно. Тобто не лише беремо до уваги ефекти від зміни курсу гривні до долара США, але і від того, як змінюється середньозважений курс гривні відносно корзини валют країн – наших основних торгівельних партнерів", - наголосив він.

Пишний зазначив, що НБУ регулярно аналізує ключові показники й оцінює, чи є потреба щось калібрувати у нашій монетарній політиці для приведення інфляції до цілі 5%.

Очікується, що НБУ не знижуватиме облікову ставку раніше IV кварталу 2025 року. Голова регулятора підкреслив, що у фокусі залишаються завдання забезпечення цінової стабільності, керованості інфляційних очікувань і підтримка економічного відновлення.