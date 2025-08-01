НБУ прогнозує падіння інфляції до кінця року нижче 10%: коментар Пишного

Інфляція в Україні знизиться до однознакового рівня вже до кінця 2025 року, а до цільових 5% наблизиться у 2027-му. Водночас зростання економіки цьогоріч становитиме лише 2,1%, із поступовим пришвидшенням у наступні роки.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в липневому Інфляційному звіті НБУ.

Інфляція знизиться до 5% до 2027 року

НБУ очікує, що інфляція продовжить знижуватися і досягне цільового рівня 5% у 2027 році. Пік зростання цін припав на травень (15,9%), після чого інфляція почала сповільнюватися — у червні вона становила 14,3%. У липні можливе тимчасове зростання через погіршення погодних умов, однак загальна динаміка залишатиметься низхідною.

У 2025 році інфляція, за прогнозом, складе 9,7%, у 2026-му — 6,6%. Сповільнення базової інфляції сприятиме жорстка монетарна політика НБУ, а продовольча — знижуватиметься завдяки покращенню врожаїв. Водночас регульовані ціни зростатимуть через акцизи та необхідність перегляду тарифів ЖКГ. Щоб компенсувати їхній вплив, НБУ утримуватиме інші компоненти інфляції на контрольованому рівні.

НБУ поки не знижуватиме ставку

Нацбанк планує зберігати високі процентні ставки стільки, скільки буде потрібно для досягнення цілі з інфляції — 5% у середньостроковій перспективі. Наразі облікова ставка залишається на рівні 15,5%, що стимулює зростання прибутковості гривневих депозитів і державних облігацій (ОВДП) та підвищує інтерес до них з боку населення.

Попри це, кредитування не постраждало: банки активно змагаються за надійних позичальників, що підтримує його зростання.

Згідно з прогнозом НБУ, знижувати облікову ставку планується не раніше IV кварталу 2025 року. Центробанк перейде до пом’якшення політики лише тоді, коли буде впевнений, що інфляція стійко знижується й ризики її прискорення — мінімальні.

Економіка зростатиме на 2–3% щороку

Нацбанк прогнозує, що в 2025 році економіка України зросте на 2,1%, а в 2026–2027 роках темпи зростання поступово прискоряться до 2,3% і майже 3% відповідно. Цьогорічне уповільнення пояснюється наслідками війни, втратами інфраструктури, кліматичними факторами та міграцією.

Основою зростання залишатиметься фіскальна підтримка, а з 2027 року ключову роль відіграватимуть приватні інвестиції та споживання, що зростатиме разом із поверненням мігрантів і зростанням реальних доходів.

Безробіття знизиться, зарплати зростатимуть

Національний банк прогнозує поступове зниження безробіття до рівня нижче 10% до кінця 2027 року завдяки стабільному попиту на робочу силу.

Зарплати зростатимуть швидше за інфляцію, хоча темпи зростання дещо сповільняться через вирівнювання ситуації на ринку праці. У 2025–2026 роках реальні доходи зростатимуть на 5% щорічно, а у 2027 році — майже на 4%.

Дефіцит бюджету фінансуватимуть неемісійними джерелами

У 2025 році дефіцит бюджету України складатиме близько 22% ВВП через високі оборонні та відновлювальні витрати. У 2026–2027 роках дефіцит поступово зменшиться до 12%. Фінансування забезпечуватиметься міжнародною допомогою та неемісійними джерелами.

Цьогорічна рекордна зовнішня підтримка у 54 млрд доларів створить валютний резерв для 2026 року. Прогнозовані потреби у зовнішньому фінансуванні на 2026–2027 роки — 35 та 30 млрд доларів відповідно, з підтвердженими джерелами на третину цих сум.

Міжнародні резерви залишатимуться достатніми для стабільності валютного ринку — близько 45–54 млрд доларів до 2027 року.

Альтернативний сценарій: швидше відновлення

Альтернативний прогноз передбачає швидше зниження безпекових ризиків, що дозволить суттєво скоротити бюджетний дефіцит уже у 2026 році — до близько 13% ВВП, а в 2027-му — до 7%. Потреби у зовнішньому фінансуванні для оборони також зменшаться.

Прискорене зростання приватного споживання та інвестицій компенсує вплив фіскальної консолідації, що прискорить економічне відновлення до 3–3,5% у 2026–2027 роках. Інфляція знизиться до 5% у 2027 році, як і в базовому сценарії, через баланс між швидшим підвищенням тарифів і нижчими виробничими витратами.

Пом’якшення монетарної політики відбуватиметься приблизно однаковими темпами в обох сценаріях.

Міжнародні резерви залишаться стабільними: близько 45,3 млрд доларів наприкінці 2026 року і 43,6 млрд — у 2027-му. Менший структурний дефіцит валюти приватного сектору допоможе пом’якшити вплив скорочення зовнішнього фінансування.

Коментар голови НБУ

Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував інфляційний звіт, зазначивши, що інфляція до кінця 2025 року помітно сповільниться, а економіка поступово відновлюватиметься.

Він підкреслив, що Нацбанк зберігатиме жорсткі монетарні умови до досягнення цілі 5% інфляції, а бюджетний дефіцит фінансуватиметься без емісії завдяки міжнародній допомозі та внутрішнім ресурсам.

Альтернативний сценарій передбачає швидше відновлення економіки з подібною траєкторією інфляції та стабільністю валютного ринку.

Нагадаємо, у регуляторі припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше.