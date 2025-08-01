НБУ прогнозирует падение инфляции к концу года ниже 10%: комментарий Пышного

Инфляция в Украине снизится до однозначного уровня уже к концу 2025 года, а к целевым 5% приблизится в 2027-м. В то же время рост экономики в этом году составит лишь 2,1% с постепенным ускорением в последующие годы.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в июльском Инфляционном отчете НБУ.

Инфляция снизится до 5% к 2027 году

НБУ ожидает, что инфляция продолжит снижаться и достигнет целевого уровня 5% в 2027 году. Пик роста цен пришелся на май (15,9%), после чего инфляция начала замедляться – в июне она составляла 14,3%. В июле возможен временный рост из-за ухудшения погодных условий, однако общая динамика будет оставаться нисходящей.

В 2025 году инфляция, по прогнозу, составит 9,7%, в 2026-м - 6,6%. Замедление базовой инфляции будет способствовать жесткая монетарная политика НБУ, а продовольственная будет снижаться благодаря улучшению урожаев. В то же время, регулируемые цены будут расти из-за акцизов и необходимости пересмотра тарифов ЖКХ. Чтобы компенсировать их влияние, НБУ будет содержать другие компоненты инфляции на контролируемом уровне.

НБУ пока не будет снижать ставку

Нацбанк планирует сохранять высокие процентные ставки столько, сколько потребуется для достижения цели по инфляции — 5% в среднесрочной перспективе. В настоящее время учетная ставка остается на уровне 15,5%, что стимулирует рост доходности гривневых депозитов и государственных облигаций (ОВГЗ) и повышает интерес к ним со стороны населения.

Тем не менее, кредитование не пострадало: банки активно соревнуются за надежных заемщиков, что поддерживает его рост.

Согласно прогнозу НБУ, снижать учетную ставку планируется не раньше IV квартала 2025 года. Центробанк перейдет к смягчению политики только тогда, когда будет уверен, что инфляция устойчиво снижается и риски ее ускорения минимальны.

Экономика будет расти на 2–3% ежегодно

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году экономика Украины вырастет на 2,1%, а в 2026-2027 годах темпы роста постепенно ускорятся до 2,3% и почти на 3% соответственно. Замедление этого года объясняется последствиями войны, потерями инфраструктуры, климатическими факторами и миграцией.

Основой роста остается фискальная поддержка, а с 2027 года ключевую роль будут играть частные инвестиции и потребление, что будет расти вместе с возвратом мигрантов и ростом реальных доходов.

Безработица снизится, зарплаты будут расти

Национальный банк прогнозирует постепенное снижение безработицы до уровня ниже 10% к концу 2027 г. благодаря стабильному спросу на рабочую силу.

Зарплаты будут расти быстрее инфляции, хотя темпы роста несколько замедлятся из-за выравнивания ситуации на рынке труда. В 2025-2026 годах реальные доходы будут расти на 5% ежегодно, а в 2027 году - почти на 4%.

Дефицит бюджета будет финансироваться неэмиссионными источниками

В 2025 году дефицит бюджета Украины составит около 22% ВВП из-за высоких оборонительных и восстановительных расходов. В 2026-2027 годах дефицит постепенно уменьшится до 12%. Финансирование будет обеспечиваться международной помощью и неэмиссионными источниками.

Нынешняя рекордная внешняя поддержка в 54 млрд долларов создаст валютный резерв для 2026 года. Прогнозируемые потребности во внешнем финансировании на 2026-2027 годы - 35 и 30 млрд долларов соответственно, с подтвержденными источниками на треть этих сумм.

Международные резервы будут оставаться достаточными для стабильности валютного рынка – около 45–54 млрд долларов к 2027 году.

Альтернативный сценарий: скорее восстановление

Альтернативный прогноз предполагает скорее снижение рисков безопасности, что позволит существенно сократить бюджетный дефицит уже в 2026 году — до около 13% ВВП, а в 2027-м — до 7%. Потребности во внешнем финансировании для обороны также снизятся.

Ускоренный рост частного потребления и инвестиций компенсирует влияние фискальной консолидации, что ускорит экономическое восстановление до 3–3,5% в 2026–2027 годах. Инфляция снизится до 5% в 2027 году, как и в базовом сценарии, из-за баланса между более высоким повышением тарифов и более низкими производственными затратами.

Смягчение монетарной политики будет происходить примерно одинаковыми темпами в обоих сценариях.

Международные резервы останутся стабильными: около 45,3 млрд долларов в конце 2026 года и 43,6 млрд - в 2027-м. Меньший структурный дефицит валюты частного сектора поможет смягчить влияние сокращения внешнего финансирования.

Комментарий главы НБУ

Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал инфляционный отчет, отметив, что инфляция до конца 2025 года заметно замедлится, а экономика будет постепенно восстанавливаться.

Он подчеркнул, что Нацбанк будет сохранять жесткие монетарные условия до достижения цели 5% инфляции, а бюджетный дефицит будет финансироваться без эмиссии благодаря международной помощи и внутренним ресурсам.

Альтернативный сценарий предполагает скорее восстановление экономики с подобной траекторией инфляции и стабильностью валютного рынка.

Напомним, в регуляторе предполагают возврат к смягчению процентной политики во втором полугодии, однако, учитывая баланс рисков, склоняются к более осторожным шагам, чем ожидалось ранее.