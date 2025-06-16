В НБУ рассказали, что будет с учетной ставкой

Члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка единогласно поддержали сохранение ставки на уровне 15,5% в июне. Это решение обеспечивает надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда и взвешено при текущем балансе рисков.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Отмечается, что, с одной стороны, усилились и даже успели частично реализоваться угрозы для ценовой динамики со стороны продуктов питания.

"Сохранение устойчивости валютного рынка и динамичный рост спроса на гривневые активы на протяжении последних месяцев являются свидетельством достаточности предыдущих мер НБУ, влияние которых будет способствовать замедлению инфляции в дальнейшем", — отмечают в регуляторе.

Там добавляют, что темпы роста цен, вероятно, достигли локального максимума в мае, дальнейшее их замедление может оказаться более сдержанным, чем предполагалось.

Сообщается, что в ходе пересмотра прогноза в июле НБУ комплексно проанализирует влияние всех факторов на инфляционное развитие. Это ответит на вопрос о целесообразности в дальнейшем придерживаться траектории учетной ставки, заложенной в апрельский прогноз.

В регуляторе предполагают возвращение к смягчению процентной политики во втором полугодии, однако, учитывая баланс рисков, склоняются к более осторожным шагам, чем ожидалось ранее.

В НБУ не исключили, что ввиду текущих инфляционных тенденций и достаточно высоких рисков регулятору придется удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось в апреле.

В случае усиления угроз устойчивого снижения инфляции до цели 5% НБУ должен быть готов к усилению монетарной политики.

Напомним, 5 июня правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

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