НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%: какие аргументы

5 июня правление Национального банка приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Причины решения

Отмечается, что это решение будет способствовать поддержанию устойчивости валютного рынка, сохранению контроля за инфляционными ожиданиями и постепенному замедлению инфляции до 5% на горизонте политики.

Подчеркивается, что в случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции до 5%, НБУ будет удерживать учетную ставку неизменной дольше, чем предполагалось апрельским макропрогнозом.

"Предыдущие меры НБУ по усилению монетарной политики способствовали заметному оживлению интереса к срочным гривневым сбережениям. Так, если в начале года месячный прирост гривневых вкладов населения сроком свыше 3 месяцев не превышал 2 млрд грн, то в марте он вырос до 4 млрд грн, а в апреле-мае 5-6 млрд. грн. конец мая такие срочные депозиты населения выросли на 19 млрд грн, а вложения в гривневые ОВГЗ – на 11 млрд грн.

Там добавляют, что рост гривневых вложений способствовал существенному снижению чистого спроса населения на валюту (до около 0,2 млрд. долл. США в апреле и мае по сравнению с 1,5 млрд. долл. США в январе), что смягчило эффект сезонного роста потребностей предприятий в валюте. Это явилось важным фактором сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке и контролируемости ожиданий, а, соответственно, и сдерживания ценового давления.

Кроме того, ставки по новым кредитам бизнеса в целом выросли незначительно и остаются на доковидном уровне. Темпы роста выдачи чистых гривневых кредитов бизнеса ускорились в апреле до почти 30% с 21% в феврале.

В НБУ убеждены, что сохранение учетной ставки на уровне 15,5% позволит и дальше обеспечивать надлежащие монетарные условия для разворота инфляционного тренда в ближайшие месяцы.

"Смягчение процентной политики станет возможным только после окончательного прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на высоком уровне. В то же время, если потребуется усилить монетарные условия, НБУ будет готов принять дополнительные меры", — подчеркивают в регуляторе.

Напомним, 17 апреля правление НБУ приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Детальнее о том, на что влияет повышение учетной ставки, читайте поссылке.