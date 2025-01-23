НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: из-за инфляции будет усиливаться процентная политика

23 января правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 14,5% годовых. Вместе с учетной ставкой на 1 и. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что решение направлено на сохранение устойчивости валютного рынка, удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции до цели 5%.

Как отметили в регуляторе, сдерживание ценового давления, вероятно, потребует дальнейшего усиления процентной политики.

В НБУ напоминают, что в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12% годовых в первую очередь из-за действия временных факторов (в том числе хуже прошлогодних урожаев). По оценкам НБУ, ускорение инфляции продолжалось и в январе. Также усиливалось фундаментальное ценовое давление.

"Переход инфляции на двузнаковый уровень негативно сказывается на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Это обуславливает и снижение реальной доходности гривневых инструментов для сбережений. Учитывая это, НБУ считает целесообразным продолжить усиление процентной политики", — объясняют в регуляторе.

Там добавляют, что повышение учетной ставки поможет обеспечить надлежащую защиту гривневых сбережений от инфляции и поддержать интерес населения к гривневым активам.

Вместе с учетной ставкой на 1 и. п. повышаются ставки по депозитным сертификатам овернайт, трехмесячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования – до 14,5%, 17,0% и 17,5% соответственно.

"Вероятно НБУ продолжит усиление процентной политики на ближайших заседаниях Правления по вопросам монетарной политики в случае сохранения признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий", — подчеркнули в НБУ.

Ранее сообщалось, что большинство членов Комитета по монетарной политике Национального банка считают необходимым в дальнейшем повышать учетную ставку в ближайшее время при сохранении признаков устойчивости инфляционного давления и угрозы разбалансирования инфляционных ожиданий.

Напомним, правление НБУ 12 декабря решило повысить учетную ставку с 13% до 13,5%, чтобы удержать контроль над инфляционными ожиданиями и вернуть инфляцию к снижению в 2025 году.

Снижение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 года Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25 %, но уже 27 июля сократил ее до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта — до 14,5 %.

А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. Вместе с понижением учетной ставки на 1 в. п. уменьшились ставки по депозитным сертификатам овернайт и трехмесячным депозитным сертификатам – до 13,5% и 16,5% соответственно.

Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня 2024 года.

В сентябре и октябре правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 13%.

СПРАВКА:

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.