НБУ во второй раз с начала войны обновил институционную стратегию: что предусмотрено

Национальный банк во второй раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину актуализировал институциональную стратегию, сфокусированную на сопротивление российской агрессии и восстановлению страны.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что обновление стратегии будет способствовать повышению эффективности деятельности НБУ в условиях быстро меняющейся внешней среды, усилению готовности к новым вызовам и разным сценариям развития событий.

Так, регулятор дополнил перечень приоритетных задач рядом актуальных мер и уточненных индикаторов, в частности:

1. В рамках цели 1 "Устойчивая гривна" Национальный банк запланировал достижение более амбициозных целей в направлении ценовой стабильности, инфляционных ожиданий и курсовой устойчивости.

2. В рамках цели 2 "Финансовая стабильность" добавились новые меры, направленные на:

усиление обеспечения непрерывной деятельности участников финансового сектора;

усовершенствование требований к организации системы управления рисками в банках;

выявление и реагирование на связи с государством-агрессором в структурах собственности участников финансового рынка;

создание реестров дропов и мискодинга, обеспечение противодействия существующим и новым схемам дропов;

обеспечение устойчивости критической инфраструктуры финансового сектора

3. В связи с углублением евроинтеграционного направления обновлено название цели 3 – "Финансовая система работает на восстановление страны и интегрируется в ЕС" – и перечень инициатив по ее достижению. Так, усилия НБУ дополнительно сфокусируются на:

интеграции в рынок финансовых услуг ЕС;

разработке и внедрении политики ESG для финансового сектора;

соблюдении требований к системе корпоративного управления участников финансового рынка (постоянно, с учетом риск-ориентированного подхода);

стимулировании развития финансовой инклюзии, в том числе с учетом потребностей ветеранов войны в Украине;

инициативах по развитию кредитования и финансовой грамотности населения и предпринимателей, в частности, с учетом новых межведомственных стратегий (Стратегии по развитию кредитования и Национальной стратегии развития финансовой грамотности до 2030 года).

"Дополнительными индикаторами для реализации задач по этой цели стали открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС по переговорным кластерам, включающим разделы под председательством или с привлечением НБУ, и обновленный в соответствии с ходом переговорного процесса Комплексный план Национального банка по европейской интеграции", — подчеркивают в регуляторы.

4. В рамках цели 4 "Современные финансовые услуги" Национальный банк планирует:

усилить контроль за киберустойчивостью, информационной безопасностью, цифровой операционной устойчивостью, в том числе с учетом законодательства ЕС по цифровой операционной устойчивости финансового сектора (DORA);

расширить периметр деятельности по внедрению регулирования и надзора за виртуальными активами;

конкретизировать мероприятия по развитию денежного обращения согласно утвержденной модели организации наличного обращения и инфраструктуры Национального банка.

Кроме того, дополнительными индикаторами для реализации задач по этой цели стало введение регулирования с целью применения технологии облачных вычислений и предоставления облачных услуг, а также исключение использования программных решений поставщиков, связанных со страной-агрессором.

5. В рамках цели 5 "Эффективный центральный банк" существенно расширился перечень приоритетных мер, направленных на бесперебойное исполнение функций Национального банка в любых условиях. В частности, речь идет о:

развитие систем безопасности и организацию выполнения Национальным банком задач как оператора критической инфраструктуры;

построение и развитие Отраслевого государственного архива НБУ;

разработка и поэтапное внедрение политики ESG для Национального банка;

упорядочение процесса управления изменениями в центральном банке;

развитие инновационного потенциала регулятора (в частности, разработка Стратегии цифровой трансформации НБУ), исследование искусственного интеллекта и внедрение его в процессы центрального банка;

уточнение мер, направленных на развитие человеческого капитала, в частности, по развитию корпоративной культуры и реинтеграции и адаптации ветеранов войны в Национальном банке.

Напомним, Национальный банк предлагает обновить порядок выполнения межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте. Такая потребность обусловлена вступлением в силу с 8 ноября 2024 Закона Украины Закон " О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функций Национального банка Украины по государственному регулированию рынков финансовых услуг", которым вносятся изменения в Закон Украины "О платежных услугах" и определяется возможность осуществления в Украине мгновенных кредитных переводов.