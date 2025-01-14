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Управление проблемными активами в банках: какие изменения предлагает НБУ

Управление проблемными активами в банках: какие изменения предлагает НБУ
Организацию процесса управления проблемными активами изменят.

Национальный банк Украины выставил на общественное обсуждение обновленную версию проекта изменений в Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке отмечают, что принятие Проекта направлено на:

  • учет изменений в европейских банковских практиках по усилению контрольных функций второй линии защиты;
  • Ужесточение требований к совету банка по обеспечению контроля за своевременным предотвращением, выявлением и урегулированием конфликта интересов, которые могут возникать при управлении проблемными активами;
  • повышение эффективности процесса управления проблемными активами через усиление роли системы управления рисками, основывающейся на распределении обязанностей между подразделениями банка с применением модели трех линий защиты;
  • Обеспечение должного уровня независимости главного риск-менеджера в системно важных банках Украины при управлении проблемными активами с учетом масштаба деятельности, видов и сложности операций таких банков.

Об активах

Активы банка – это направления размещения и использования ресурсов банка для получения прибыли при рациональном распределении рисков по отдельным видам операций и для поддержания ликвидности банка.

Проблемные активы возникают в результате активных банковских операций, к которым относятся предоставление кредитов, приобретение ценных бумаг, лизинговые, факторинговые и другие операции, направленные на использование собственных и привлеченных ресурсов для получения прибыли и деятельности.

Напомним, Национальный банк Украины за 2024 год получил 457 млн грн для погашения проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Автор:
Ольга Опенько