Управління проблемними активами в банках: які зміни пропонує НБУ

Національний банк України виставив на громадське обговорення оновлену версію проєкту змін до Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках.

Про це інформує пресслужба НБУ.

В Нацбанку зазначають, що прийняття Проєкту спрямоване на:

Урахування змін у європейських банківських практиках щодо посилення контрольних функцій другої лінії захисту;

Посилення вимог до ради банку щодо забезпечення контролю за своєчасним запобіганням, виявленням і врегулюванням конфлікту інтересів, що можуть виникати під час управління проблемними активами;

Підвищення ефективності процесу управління проблемними активами через посилення ролі системи управління ризиками, що ґрунтується на розподілі обов'язків між підрозділами банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту;

Забезпечення належного рівня незалежності головного ризик-менеджера в системно важливих банках України під час управління проблемними активами, з урахуванням масштабу діяльності, видів і складності операцій таких банків.

Про активи

Активи банку - це напрями розміщення та використання ресурсів банку для отримання прибутку при раціональному розподілі ризиків по окремих видах операцій та для підтримки ліквідності банку.

Проблемні активи виникають унаслідок активних банківських операцій, до яких відносяться надання кредитів, придбання цінних паперів, лізингові, факторингові та інші операції, спрямовані на використання власних і залучених ресурсів для отримання прибутку та забезпечення діяльності.

Нагадаємо, Національний банк України протягом 2024 року отримав 457 млн грн для погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.