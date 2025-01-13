У 2024 році Нацбанк погасив понад 457 млн грн проблемної заборгованості

Національний банк України протягом 2024 року отримав 457 млн грн для погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Джерела надходжень

Найбільшу частину коштів — 216,6 млн грн — було отримано від реалізації заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків у межах виконавчих проваджень.

Інші надходження:

105,9 млн грн — від звернення стягнення на нерухоме майно поручителів, яке не було реалізоване у межах виконавчих проваджень, шляхом набуття цього майна у власність Національним банком.

— від звернення стягнення на нерухоме майно поручителів, яке не було реалізоване у межах виконавчих проваджень, шляхом набуття цього майна у власність Національним банком. 100,3 млн грн — від реалізації заставлених майнових прав неплатоспроможних банків за кредитними договорами.

— від реалізації заставлених майнових прав неплатоспроможних банків за кредитними договорами. 34,2 млн грн — з інших джерел погашення заборгованості.

Погашення проблемної заборгованості сприяє зменшенню кредитного ризику та стабілізації банківської системи, що залишається важливим завданням Національного банку в умовах економічної невизначеності.

Нагадаємо, Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Додамо, Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення регулятора.