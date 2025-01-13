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В 2024 году Нацбанк погасил более 457 млн грн проблемной задолженности

В 2024 году Нацбанк погасил более 457 млн грн проблемной задолженности
Иллюстрация: НБУ

Национальный банк Украины за 2024 год получил 457 млн грн для погашения проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Источники поступлений

Наибольшая часть средств — 216,6 млн грн — была получена от реализации заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков в рамках исполнительных производств.

Прочие поступления:

  • 105,9 млн грн — от обращения взыскания на недвижимое имущество поручителей, которое не было реализовано в рамках исполнительных производств путем приобретения этого имущества в собственность Национальным банком.
  • 100,3 млн грн — от реализации заложенных имущественных прав неплатежеспособных банков по кредитным договорам.
  • 34,2 млн грн — из других источников погашения задолженности.

Погашение проблемной задолженности способствует уменьшению кредитного риска и стабилизации банковской системы, что остается важной задачей Национального банка в условиях экономической неопределенности.

Напомним,   Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям   за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (ПИК/ФТ).

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора.

Автор:
Татьяна Гойденко