В 2024 году Нацбанк погасил более 457 млн грн проблемной задолженности

Национальный банк Украины за 2024 год получил 457 млн грн для погашения проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Источники поступлений

Наибольшая часть средств — 216,6 млн грн — была получена от реализации заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков в рамках исполнительных производств.

Прочие поступления:

105,9 млн грн — от обращения взыскания на недвижимое имущество поручителей, которое не было реализовано в рамках исполнительных производств путем приобретения этого имущества в собственность Национальным банком.

— от обращения взыскания на недвижимое имущество поручителей, которое не было реализовано в рамках исполнительных производств путем приобретения этого имущества в собственность Национальным банком. 100,3 млн грн — от реализации заложенных имущественных прав неплатежеспособных банков по кредитным договорам.

— от реализации заложенных имущественных прав неплатежеспособных банков по кредитным договорам. 34,2 млн грн — из других источников погашения задолженности.

Погашение проблемной задолженности способствует уменьшению кредитного риска и стабилизации банковской системы, что остается важной задачей Национального банка в условиях экономической неопределенности.

Напомним, Национальный банк Украины применил меры влияния к 18 небанковским финансовым учреждениям за нарушение законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения (ПИК/ФТ).

Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора.