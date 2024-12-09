НБУ вніс зміни щодо нагляду при врегулюванні простроченої заборгованості

Національний банк України вніс зміни до здійснення нагляду за дотриманням надавачами фінансових послуг, платіжних та обмежених платіжних послуг, супровідних послуг вимог законодавства України про захист прав споживачів. З цією метою внесено зміни до Положення про нагляд щодо взаємодії НБУ із споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості. Про це інформує пресслужба регулятора.

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Які зміни передбачені

Зміни до Положення про нагляд полягають у:

Визначенні, що датою початку адміністративного провадження є день складання довідки про результати здійснення безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових, платіжних послуг, обмежених платіжних послуг за додержанням вимог щодо етичної поведінки.

Встановленні обов’язку НБУ повідомляти об’єкти нагляду про початок адміністративного провадження, строки та способи такого повідомлення;

Зазначенні прав та обов’язків об’єктів нагляду після початку адміністративного провадження, включаючи право надати клопотання відповідно до статті 28 Закону України "Про адміністративну процедуру".

Зазначені зміни до Положення про нагляд затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.12.2024 № 143.

Постанова набирає чинності з 1 січня 2025 року.

Нагадаємо, Національний банк України застосував заходи впливу до 18 небанківських фінансових установ за порушення законодавства щодо протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ).

Додамо, Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення регулятора.