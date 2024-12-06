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НБУ анулював ліцензії чотирьом небанківським фінустановам
Національний банк України анулював чотирьом небанківським фінансовим установам ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг та виключив з Державного реєстру фінансових установ, ще семи – змінив обсяг ліцензій на діяльність фінансової компанії.
Про це інформує пресслужба регулятора.
Анулювання ліцензій фінансовим установам
На підставі власних заяв анульовано ліцензії:
- ТОВ “Фаст Кредит” – на діяльність фінансової компанії з правом здійснювати діяльність з надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит;
- ПТ “Ломбард “Форум” (Михайленок і К) – на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги – надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.
Установи виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.
Анулювання ліцензії страховику
НБУ прийняв рішення про анулювання ліцензії на здійснення діяльності із страхування та виключення з Державного реєстру фінансових установ ТДВ “СК “Інтекс” на підставі поданої заяви.
В НБУ нагадують, що ТДВ “СК “Інтекс” було надано дозвіл на вихід з ринку шляхом виконання страхового портфеля, але страховик не отримував страхових платежів, водночас страховиком було розірвано раніше укладені договори страхування та повернуто за ними страхувальникам страхові платежі.
Відповідно до звітності за 9 місяців 2024 року обсяг страхових премій має від’ємне значення і сформовані страхові резерви становлять 0 грн. За 9 місяців 2024 року страховик сплатив страхові відшкодування в обсязі 0 грн. Частка компанії за страховими преміями на страховому ринку становить 0,0%.
Анулювання ліцензії кредитної спілки
НБУ анулював ліцензію на здійснення діяльності та виключив з Державного реєстру фінансових установ на підставі заяви, кредитну спілку “Форум-кредит”.
Спілка мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання коштів та банківських металів у кредит та залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню. Обсяг активів кредитної спілки станом на 1 жовтня 2024 року становив 554,41 тис. грн, зобов’язань – 1724,24 тис. грн.
Зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії
На підставі власних заяв погоджені зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії з виключенням відповідних послуг таким установам:
- ТОВ “Капітал-фінанс” , ТОВ “ФК “Юніверсал компані” , ТОВ “ФК “Солід груп” , ТОВ “Еф Ес Джи” – фінансовий лізинг;
- ТОВ “ФК “Ю-бейс” – факторинг;
- ТОВ “Біг Фінанс Компані” – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
- ТОВ “КУ “Капітал-Кредит” – фінансовий лізинг, факторинг.
Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії установи матимуть право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг:
- ТОВ “Капітал-Фінанс”, ТОВ “ФК “Юніверсал компані”, ТОВ “ФК “Солід груп”, ТОВ “ФК “Еф Ес Джи” – надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг;
- ТОВ “ФК “Ю-Бейс”, ТОВ “КУ “Капітал-Кредит” – надання коштів та банківських металів у кредит;
- ТОВ “БІГ Фінанс Компані” – фінансовий лізинг.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 03 грудня 2024 року.
Нагадаємо, Національний банк України анулював ліцензії шести фінансовим компаніям та двом ломбардам у зв’язку з невиконанням рішення регулятора.