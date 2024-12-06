НБУ аннулировал лицензии четырем небанковским финучреждениям

Национальный банк Украины аннулировал четырем небанковским финансовым учреждениям лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений, еще семи – изменил объем лицензий на деятельность финансовой компании. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Аннулирование лицензий финансовым учреждениям

На основании собственных заявлений аннулированы лицензии:

ООО "Фаст Кредит" – на деятельность финансовой компании с правом осуществлять деятельность по предоставлению финансовой услуги – предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ПО "Ломбард "Форум" (Михаленок и К) — на деятельность ломбарда с правом предоставления финансовой услуги — предоставление средств и металлов в кредит в виде ломбардных кредитов.

Учреждения исключены из Государственного реестра финансовых учреждений в связи с аннулированием лицензий на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Аннулирование лицензии страховщику

НБУ принял решение об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по страхованию и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений ОДО “СК “ Интекс ” на основании поданного заявления .

В НБУ напоминают, что ООО “СК “Интекс” было предоставлено разрешение на выход с рынка путем выполнения страхового портфеля, но страховщик не получал страховых платежей, в то же время страховщиком были расторгнуты ранее заключенные договоры страхования и возвращены страховщикам страховые платежи.

Согласно отчетности за 9 месяцев 2024 года, объем страховых премий имеет отрицательное значение и сформированные страховые резервы составляют 0 грн. За 9 месяцев 2024 страховщик выплатил страховые возмещения в объеме 0 грн. Доля компании по страховым премиям на страховом рынке составляет 0,0%.

Аннулирование лицензии кредитного союза

НБУ аннулировал лицензию на осуществление деятельности и исключил из Государственного реестра финансовых учреждений на основании заявления кредитный союз "Форум-кредит".

Союз имел лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления средств и банковских металлов в кредит и привлечения средств и банковских металлов, подлежащих возврату. Объем активов кредитного союза по состоянию на 1 октября 2024 составил 554,41 тыс. грн, обязательств – 1724,24 тыс. грн.

Изменение объема лицензий на деятельность финансовой компании

На основании своих заявлений согласованы изменения объема лицензий на деятельность финансовой компании с исключением соответствующих услуг таким учреждениям:

ООО "Капитал-финанс", ООО "ФК "Юниверсал компани", ООО "ФК "Солид групп", ООО "Эф Эс Джи " — финансовый лизинг;

ООО "ФК "Ю-бейс" — факторинг;

ООО "Бег Финанс Компани" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "КУ "Капитал-Кредит " — финансовый лизинг, факторинг.

После изменения объема лицензии на деятельность финансовой компании учреждения будут иметь право осуществлять деятельность по предоставлению финансовых услуг:

ООО "Капитал-Финанс", ООО "ФК "Юниверсал компани", ООО "ФК "Солид групп", ООО "ФК "Эф Эс Джи" — предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг;

ООО "ФК "Ю-Бейс", ООО "КУ "Капитал-Кредит" — предоставление средств и банковских металлов в кредит;

ООО "БИГ Финанс Компани" – финансовый лизинг.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 03 декабря 2024 года.

Напомним, Национальный банк Украины аннулировал лицензии шести финансовым компаниям и двум ломбардам в связи с невыполнением решения регулятора.