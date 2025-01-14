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НБУ вилучив з ліцензій окремі види послуг у дев’яти небанківських фінансових установ через піврічну бездіяльність

НБУ вилучив з ліцензій окремі види послуг у дев’яти небанківських фінансових установ через піврічну бездіяльність
Нацбанк вилучив з ліцензій окремі види послуг для установ. Фото: пресслужба НБУ.

Національний банк України ухвалив рішення вилучити з ліцензій окремі види послуг для дев’яти небанківських фінансових установ через те, що вони не здійснювали діяльність з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль.

Про це інформує пресслужба НБУ.

У яких установах вилучені фінансові послуги

Окремі фінансові послуги були виключені з ліцензій таких небанківських фінансових установ:

  •  "Олімп Фінас Груп" – надання коштів та банківських металів у кредит і фінансовий лізинг;
  •  "ФК "Кредит Інвест Партнер"  – факторинг та фінансовий лізинг;
  •  "ФК "Основа" ,"ФК "Траст Фінанс" , "ФК "Атлантіс Капітал" , "ФК "Фалькон" , "ФК Активітіс" , "ВВС-Факторинг" – фінансовий лізинг;
  • "ФК "Макс Капітал"  – факторинг.

Які фінансові послуги зможуть надавати установи

Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати фінансові послуги.

  • "ФК "Кредит Інвест Партнер",  "ФК "Макс Капітал", "ФК "Основа" – надання коштів та банківських металів у кредит;
  •  "Олімп Фінас Груп" – факторинг;
  •  "ФК "Траст Фінанс",  "ФК "Атлантіс Капітал",  "ФК "Фалькон",  "ФК Активітіс",  "ВВС-Факторинг" – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення набирають чинності з 14 січня 2025 року.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру. Д

Додамо, у грудні 2024 року Національний банк застосував до трьох банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Загальна сума штрафу склала майже 138 млн грн.

Автор:
Ольга Опенько