НБУ вилучив з ліцензій окремі види послуг у дев’яти небанківських фінансових установ через піврічну бездіяльність

Національний банк України ухвалив рішення вилучити з ліцензій окремі види послуг для дев’яти небанківських фінансових установ через те, що вони не здійснювали діяльність з надання цих послуг протягом шести місяців поспіль.

Про це інформує пресслужба НБУ.

У яких установах вилучені фінансові послуги

Окремі фінансові послуги були виключені з ліцензій таких небанківських фінансових установ:

"Олімп Фінас Груп" – надання коштів та банківських металів у кредит і фінансовий лізинг;

"ФК "Кредит Інвест Партнер" – факторинг та фінансовий лізинг;

"ФК "Основа" ,"ФК "Траст Фінанс" , "ФК "Атлантіс Капітал" , "ФК "Фалькон" , "ФК Активітіс" , "ВВС-Факторинг" – фінансовий лізинг;

"ФК "Макс Капітал" – факторинг.

Які фінансові послуги зможуть надавати установи

Після виключення окремих фінансових послуг з ліцензій на діяльність фінансової компанії установи матимуть право надавати фінансові послуги.

"ФК "Кредит Інвест Партнер", "ФК "Макс Капітал", "ФК "Основа" – надання коштів та банківських металів у кредит;

"Олімп Фінас Груп" – факторинг;

"ФК "Траст Фінанс", "ФК "Атлантіс Капітал", "ФК "Фалькон", "ФК Активітіс", "ВВС-Факторинг" – факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит.

Рішення набирають чинності з 14 січня 2025 року.

Нагадаємо, у грудні 2024 року кількість учасників небанківського фінансового ринку зменшилася до 876, порівняно з 892 у листопаді. Кількість банків залишилася незмінною – 62. При цьому п’ять нових компаній вийшли на ринок, а 21 була виключена з реєстру. Д

Додамо, у грудні 2024 року Національний банк застосував до трьох банків заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Загальна сума штрафу склала майже 138 млн грн.