Система електронних платежів НБУ обробила 483 млн операцій за рік: які платежі найпопулярніші

Через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП) у 2024 році було здійснено близько 483 млн платежів на суму майже 241 трлн грн, що на 14% перевищує показники 2023 року (423 млн платежів на 210 трлн грн).

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Із загальної кількості платежів 19 млн на суму 56,5 млрд грн були здійснені за державними програмами.

У середньому щодня система обробляла близько 1,32 млн платежів на суму 658 млрд грн, але її технічні можливості дозволяють обробляти у 10 разів більше операцій.

Структура платежів і оновлення СЕП

Переважна більшість операцій (96%) була здійснена банками України та їхніми філіями. Розподіл за сумами показує, що:

Найчастіше здійснювалися платежі до 1 тис. грн (40%), однак вони становили менше 1% від загальної суми.

Платежі від 1 тис. до 100 тис. грн складали 55% за кількістю, але лише 1,4% за сумою.

Платежі понад 100 тис. грн складали 5% за кількістю, проте 98,5% за сумою.

Зазначається, що з 1 грудня 2024 року запрацювала нова версія СЕП-4.1, яка включає функціонал миттєвих кредитових переказів.

Ця функція дозволяє здійснювати міжбанківські перекази коштів у режимі 24/7 з зарахуванням на рахунок отримувача менш ніж за 10 секунд.

Миттєві перекази сприяють:

Зменшенню вартості платіжних операцій завдяки посиленню конкуренції на ринку платіжних послуг.

Розвитку інноваційних фінансових сервісів.

Інтеграції України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Директор Департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк наголосив, що нова версія СЕП підвищує надійність та інноваційність платіжної інфраструктури України. Він додав, що Національний банк продовжує працювати над впровадженням нових функцій, таких як трекінг-сервіси для платежів, мультивалютність та інструменти оцінки ризиків платіжних операцій.

Нагадаємо, Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року Закону України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким уносяться зміни до Закону України “Про платіжні послуги” та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.