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В Україні пропонують запровадити миттєві платежі між банками

НБУ. Фото: ua.depositphotos.com
НБУ. Фото: ua.depositphotos.com

Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року Закону України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким уносяться зміни до Закону України “Про платіжні послуги” та визначається можливість здійснення в Україні  миттєвих кредитових переказів.

У зв’язку з цим регулятор пропонує, зокрема:

  • визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (миттєвий переказ СЕП); 
  • унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;  
  • уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;
  • визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті”, який пропонується для громадського обговорення.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.

Автор:
Світлана Манько