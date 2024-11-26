- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні пропонують запровадити миттєві платежі між банками
Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Зазначається, що така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року Закону України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким уносяться зміни до Закону України “Про платіжні послуги” та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.
У зв’язку з цим регулятор пропонує, зокрема:
- визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (миттєвий переказ СЕП);
- унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;
- уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;
- визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.
Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті”, який пропонується для громадського обговорення.
Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.