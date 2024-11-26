В Україні пропонують запровадити миттєві платежі між банками

Національний банк України пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року Закону України закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг", яким уносяться зміни до Закону України “Про платіжні послуги” та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.

У зв’язку з цим регулятор пропонує, зокрема:

визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (миттєвий переказ СЕП);

унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;

уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;

визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті”, який пропонується для громадського обговорення.

Раніше повідомлялося, що правління Національного банку України (НБУ) схвалило концепцію проведення оцінки стійкості банків і банківської системи у 2025 році.