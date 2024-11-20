НБУ оновив порядок відкриття та закриття рахунків надавачами платіжних послуг

Національний банк України оновив порядок відкриття та закриття рахунків для користувачів надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків. Як ідеться у повідомленні регулятора, 19 листопада його правління прийняло відповідну постанову №135.

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Зміни наберуть чинності з 21 листопада. Як кажуть в Нацбанку, потреба в їх ухваленні була зумовлена, зокрема, оновленням законодавства з питань електронних довірчих послуг та необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку. Зокрема, регулятор:

Надав право небанківським надавачам платіжних послуг відкривати платіжні рахунки іншим небанківським надавачам платіжних послуг, але виключно для цілей виконання платіжних операцій за рахунок власних коштів. Надав право користувачам та їх представникам під час підписання електронних документів використовувати кваліфікований електронний підпис, цифровий власноручний підпис, удосконалений електронний підпис з кваліфікованим сертифікатом, а також інший електронний підпис, якщо його використання попередньо визначено договором між користувачем та надавачем платіжних послуг. Виключив норму, яка передбачає використання зразка власноручного підпису власника рахунку (фізичної особи, фізособи-підприємця, фізособи, яка провадить незалежну професійну діяльність, довіреної чи іншої уповноваженої особи), зазначеного в договорі, довіреності або іншому документі при здійсненні операцій за рахунками цих осіб.



В НБУ пояснюють, що це дасть змогу людям, які у зв’язку з хворобою або з інших причин не можуть підписатися на документах власноручно, уникнути можливих перепон під час користування рахунком. Зафіксував належність поточних рахунків із спеціальним режимом їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами або актами Кабінету міністрів, до поточних рахунків. Уточнив норму щодо осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції.

Нагадаємо, що за даними Нацбанку на 1 листопада, в Україні діють 16 платіжних систем, створених резидентами, ураховуючи державні, та 14 міжнародних платіжних систем (в жовтні стало на одну менше). Також працюють 18 платіжних установ та 12 фінустанов, що мають право на надання платіжних послуг.