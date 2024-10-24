NovaPay починає випуск бізнес-карток до рахунків ФОПів

Тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay і отримати її у відділенні “Нової пошти”. Це нова зручна послуга для клієнтів, які вже активно користуються рахунками ФОП від NovaPay.

Про це повідомляє пресслужба NovaPay.

Зазначається, що 20 тисяч підприємців вже відкрили рахунків ФОП у NovaPay. Третина з них – більше 6,5 тисяч – зареєструвались онлайн у застосунку NovaPay та оформили віртуальну бізнес-карту.

У застосунку NovaPay підприємці:

швидко відкривають рахунок і отримують зарахування післяплати на рахунок день у день;

і отримують зарахування післяплати на рахунок день у день; мають онлайн-доступ до різноманітних фінансових сервісів: платежі та перекази за IBAN, електронні виписки за рахунком та довідки, оформлення довіреностей, а також до цілодобової підтримки;

платежі та перекази за IBAN, електронні виписки за рахунком та довідки, оформлення довіреностей, а також до цілодобової підтримки; зручно знімають готівку з рахунку ФОП за штрихкодом у додатку NovaPay у будь-якому відділенні Нової пошти – самостійно чи за допомогою довірених осіб;

з рахунку ФОП за штрихкодом у додатку NovaPay у будь-якому відділенні Нової пошти – самостійно чи за допомогою довірених осіб; здійснюють операції за привабливими тарифами: усі операції з коштами, що надійшли як післяплата, – без комісій. Операції з коштами, що не є зарахуванням післяплати: зняття готівки та усі транзакції до 100 тис. грн — без комісій, понад цю суму — на зняття готівки комісія 0.5%, утім не менше ніж 15 грн, переказ на інший банк – 0.5%, мінімум – 2 грн, максимум – 15 грн.

Нагадаємо, в липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у застосунку NovaPay. Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, а також виводити дохід ФОПу на картку фізособи.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

За підсумками 9 місяців 2024 року через фінансовий сервіс NovaPay пройшло переказів на 213,7 млрд грн. Цей показник виявився на 29% більшим, ніж минулого року.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Нещодавно NovaPay запустила продукт із кредитування бізнесу, створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.