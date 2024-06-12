NovaPay запускає продукт із кредитування бізнесу

Новий продукт створений для розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу, а саме для ФОПів, які є резидентами України та клієнтами Нової пошти і NovaPay.

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Про це повідомила пресслужба NovaPay.

Зазначається, що програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий.

Короткостроковий кредит – до 3 місяців – від 50 000 до 500 000 гривень, його базова процентна ставка – 30% річних. Повернення кредиту – в кінці строку кредитування.

Довгостроковий кредит – до 2 років – на суму від 100 000 до 1 000 000 гривень, базова процентна ставка – 30% річних. Повернення кредиту – щомісячно, аннуїтетними платежами.

Як оформити кредит

Щоб оформити кредит, підприємець має бути резидентом України, клієнтом Нової пошти і NovaPay, мати стабільний дохід і відкритий платіжний рахунок у NovaPay, а також:

підготувати необхідний пакет документів;

отримати схвалення суми та типу кредиту;

підписати кредитний договір.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів – Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на суму близько 850 млн грн.

Про NovaPay

NovaPay - заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами - 32% від загального обсягу.

Кількість транзакцій через NovaPay у 2023 році сягнула 354 млн, що на 31% більше за показник 2022 року, а їхня сума зросла на 41% - до 235,5 млрд грн.

Нагадаємо, NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.