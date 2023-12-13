NovaPay запустила застосунок, у якому можна відкрити платіжний рахунок

NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок. За допомогою розширеної ліцензії Національного банку України, NovaPay тепер може надавати українцям можливість миттєво відкривати платіжні рахунки, оформляти віртуальні карти та користуватися ними.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Лімітована бета-версія додатку доступна для завантаження в Google Play.

Зазначається, що користувачі NovaPay можуть вигідно та зручно оплачувати послуги Нової пошти та отримувати 20% вигоди, яку можна використовувати для оплати відправлень та інших послуг. Застосунок також надає доступ до усіх стандартних фінансових операцій.

Згідно з повідомленням, наразі зареєструватися у застосунку можна з допомогою "Дії", а згодом клієнти зможуть зробити це у відділеннях Нової пошти. Також через додаток можна замовити пластикову платіжну картку та отримати її у найближчому відділенні чи поштоматі Нової пошти.

Можливості мобільного застосунку NovaPay наразі включають:

Перекази на картки та рахунки за всіма реквізитами.

Оформлення Посилки в кредит та оплата за неї.

Сплата різних послуг, таких як комунальні платежі, інтернет, штрафи, податки та інше.

Отримання на картку післяплати за посилки.

Відправка переказу з картки до відділення Нової пошти.

Випуск пластикової платіжної картки NovaPay від MasterCard.

Наразі відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 тис. грн є безкоштовними.

Генеральний директор NovaPay Андрій Кривошапко, назвав запуск додатка та випуск карток NovaPay революцією на українському фінансовому ринку.

"Донині жодна фінустанова не робила цього. Це історія про справжню швидкість, зручність і надійність послуг NovaPay для клієнтів. Вони зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем – Google Pay та найближчим часом Apple Pay", - сказав він.

NovaPay планує розширювати свій функціонал та надавати додаткові можливості користувачам у майбутньому, такі як оплата за кордоном та використання на міжнародних інтернет-сайтах.

Нагадаємо, NovaPay отримала розширену ліцензію Національного банку України ще в кінці квітня, яка дозволить надавати усі передбачені законом платіжні послуги, які дозволено здійснювати в умовах воєнного стану.